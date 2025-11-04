Claudiu Năsui acuză: Partidele nu vor reducerea numărului de parlamentari la 300

Deputatul USR Claudiu Năsui acuză partidele din coaliția de guvernare că blochează inițiativa de reducere a numărului de parlamentari la 300, deși, susține el, acestea reprezintă peste 80% din Legislativ.

„Nu o susțin cu adevărat. Vor să pice proiectul sau să-l blocheze oricum pot”, a declarat Năsui.

El reamintește că proiectul, adoptat de Senat, pune în aplicare rezultatul referendumului din 2009, când peste 80% dintre români au votat pentru un Parlament mai mic. Năsui respinge principalele critici aduse inițiativei și afirmă că România are deja mai mulți parlamentari raportat la populație decât alte democrații europene, precum Franța, Spania sau Germania.

„Singurul argument real împotriva reducerii este că ar tăia sinecuri politice. Politicienii nu taie niciodată de la ei. Cresc taxele, dar nu reduc cheltuielile”, susține deputatul.

El subliniază că reducerea numărului de parlamentari poate fi făcută prin lege, fără a fi nevoie de modificarea Constituției, și că „ignorarea referendumului înseamnă sfidarea voinței populare”.

La referendumul din 2009, 88,84% dintre voturile valabil exprimate au fost în favoarea reducerii numărului de parlamentari la maximum 300 de persoane.