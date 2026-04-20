Criză politică în România. George Simion anunță că AUR vrea anticipate și va susțiune moțiunile de cenzură

Declarațiile au fost făcute luni în cadrul unei conferințe de presă.

„Ne dorim întoarcerea la români, ne dorim alegeri anticipate, cu siguranță vor arăta altă arhitectură politică”, a declarat George Simion.

Președintele AUR a transmis că parlamentarii partidului său vor vota moțiunile de cenzură care vor fi inițiate. De asemenea, AUR va iniția propria moțiune de cenzură.

„Vom vota eventuale moțiuni de cenzură, vom depune propria moțiune de cenzură, vrem să vedem ce se întâmplă”, a adăugat Simion.

Liderul AUR a anunțat că este dispus să discute cu toți liderii partidelor.

„Îi așteptăm pe toți la dialog ,suntem deschiși să discutăm transparent în interesul poporului român”, a precizat George Simion.

PSD va decide luni seara dacă îi retrage sprijinul lui Ilie Bolojan. Partidul va organiza un referendum intern și 5.000 de membri vor vota. Conducerea centrală a partidului se va reuni la grupul PSD din Camera Deputaților, în timp ce organizațiile județene vor vota online.

Premierul Ilie Bolojan a anunțat că nu va demisiona.