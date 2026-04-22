Criza politică, ziua a treia: PSD își retrage miniștrii din Guvern, iar Bolojan pregătește interimari

Între timp, PSD a decis să meargă mai departe cu ieșirea de la guvernare. După ce social-democrații i-au retras sprijinul politic premierului Ilie Bolojan, conducerea partidului a votat în unanimitate ca miniștrii PSD să demisioneze joi. Sorin Grindeanu a declarat, după consultările de la Cotroceni, că PSD poate trece în opoziție dacă nu se ajunge la o „armonizare a punctelor de vedere”, reiterând că partidul ar susține în continuare o formulă pro-europeană, dar cu un alt prim-ministru.

PSD are un vicepremier, Marian Neacșu, și șase miniștri în guvern: Alexandru Rogobete (Sănătate), Radu Marinescu (Justiție), Florin Barbu (Agricultură), Florin Manole (Muncă), Bogdan Ivan (Energie) și Ciprian Șerban (Transporturi).

Posturile vacantate vor fi ocupate de miniștrii din actualul guvern

În acest context, premierul Ilie Bolojan a transmis că își asumă în continuare mandatul. Sursele Mediafax spun că premierul dorește ca posturile care se vor vacanta prin demisia socia-democraților să fie fi ocupate rapid astfel încât activitatea Guvernului și mai ales proiectele legate de PNRR să nu fie blocate. Totuși, după desemnarea de către premier, miniștrii interimari sunt numiți prin decret semnat de președinte.

Potrivit informațiilor Mediafax, liberalii au conturat deja o primă variantă de lucru pentru portofoliile rămase libere după plecarea miniștrilor PSD. Lista nu este însă finalizată și nu a fost aprobată de premier și partidele rămase în coaliție. Cele trei partide rămase în coalițiie nu vor discuta public lista până când demisia miniștrilor PSD nu va fi oficializată, spun sursele Mediafax.

În forma discutată la această oră, interimatul de la Transporturi ar urma să fie preluat chiar de Ilie Bolojan, la Sănătate de Cseke Attila, la Justiție de Cătălin Predoiu, la Agricultură de Diana Buzoianu. La Muncă și Energie ar exista mai multe propuneri.