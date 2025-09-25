CSAT decide astăzi cine poate ordona și aproba doborârea avioanelor sau dronelor care pătrund în spațiul aerian al României

Ședința CSAT începe joi, la ora 12:00, iar Administrația Prezidențială a anunțat că va aborda stabilirea obiectivelor ce necesită măsuri de protecție în fața amenințărilor provenite de la sisteme de aeronave fără pilot la bord.

De asemenea, un alt subiect aflat pe ordinea de zi privește stabilirea persoanelor împuternicite să aprobe sau să ordone acțiuni împotriva aeronavelor și vehiculelor aeriene care utilizează neautorizat spațiul aerian național.

În acest sens, vor fi discuții și în privința cerințelor tehnice generale ale echipamentelor și sistemelor necesare implementării acestor măsuri.

În cadrul ședinței, membrii Consiliului vor analiza și alte teme de actualitate din sfera securității naționale.

O dronă a pătruns în spațiul aerian al României pe 13 septembrie pentru 50 de minute

Ședința are loc după ce o dronă – identificată ulterior ca fiind de origine rusească – a intrat în spațiul aerian al României în seara zilei de 13 septembrie. Aceasta a zburat în spațiul aerian al țării pentru aproximativ 50 de minute, iar avioane F-16 și Eurofighter au fost ridicate, atunci, pentru a monitoriza situația. Populația din zona de nord a județului Tulcea a fost avertizată prin mesaj RO-Alert cu privire la posibilitatea căderii unor obiecte din spațiul aerian românesc.

La momentul respectiv, ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a subliniat că „situația a fost monitorizată permanent, iar populația nu a fost în pericol”, în contextul în care drona nu a fost doborâtă.