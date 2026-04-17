Dan Motreanu (PNL): În loc de stabilitate, PSD provoacă o criză. Nu poți crea instabilitate și apoi să pretinzi că reprezinți soluția

Motreanu spune că există „o diferență clară de direcție” între cele două partide aflate la guvernare.

Potrivit liderului liberal, măsurile de reducere a risipei bugetare și eliminarea privilegiilor din sectorul public au generat reacții negative din partea PSD.

„Când Bolojan a început să taie privilegiile și să reducă risipa, reacția PSD a fost previzibilă: nu soluții și reforme, ci amenințarea unei crize politice”, a transmis secretarul general al PNL.

Critici privind gestionarea banului public

Dan Motreanu afirmă că social-democrații ar trata bugetul de stat ca pe „o conductă de bani publici”, iar reformele menite să reducă cheltuielile ar fi motivul tensiunilor politice actuale.

Acesta a acuzat PSD că, deși se află la guvernare, acționează ca partid de opoziție, criticând și amânând reforme esențiale din administrație și din companiile de stat.

România, într-un context economic dificil

Liderul PNL avertizează că România intră într-o perioadă economică complicată, marcată de deficit bugetar ridicat, costuri de finanțare în creștere, necesitatea accelerării reformelor și atragerea urgentă a fondurilor europene.

În acest context, Motreanu consideră că declanșarea unei crize politice ar putea avea efecte economice directe asupra populației.

„În loc de stabilitate, PSD provoacă o criză. Nu poți crea instabilitate și apoi să pretinzi că reprezinți soluția”, a declarat acesta.

PNL susține Guvernul Ilie Bolojan

Secretarul general liberal a precizat că premierul Ilie Bolojan nu intenționează să demisioneze și că executivul va continua reformele asumate.

Potrivit lui Motreanu, PNL va susține în continuare stabilitatea guvernamentală, avertizând că, dacă PSD va provoca o criză politică, liberalii nu vor mai putea rămâne în coaliția de guvernare.

„PNL susține stabilitatea guvernamentală și Guvernul Ilie Bolojan și va acționa pentru buna guvernare și stabilitatea României”, a concluzionat Dan Motreanu.

Grindeanu: Partidul Social-Democrat este pregătit să preia guvernarea

„Îmi doresc să rămână o coaliție pro-europeană. Am spus în nenumărate rânduri, că Partidul Social-Democrat nu-și dorește, și am și dovedit acest lucru, să facă o majoritate cu partide, să spunem, anti-europene. Și nu vom vota niciodată guverne minoritare. Dacă soluția care se va degaja, va fi una care să îndeplinească cerințele PSD, care vor rezulta după consultarea de luni, și care vor duce inclusiv la o soluție de acest tip, evident, Partidul Social-Democrat este pregătit să preia guvernarea. Evident. Prima poziție”, spune Grindeanu.