Daniel Cătălin Zamfir acuză „planul lui Bolojan”: „Ni se propune să vindem ce mai avem prin casă”

Liderul senatorilor PSD, Daniel Cătălin Zamfir, a criticat joi Guvernul, într-o postare pe Facebook, prin care a acuzat că impune cetățenilor să vândă „acțiuni la cele mai profitabile societăți unde statul este acționar”.

„Planul lui Bolojan a ieșit la iveală! Celebra, deja, vicepremier Gheorghiu, după îndelungi analize, propune să începem să vindem ce mai avem prin casă”, a afirmat acesta.

Zamfir a declarat faptul că ar fi vorba despre o vânzare de active importante ale statului.

„Concret, ne propune să vindem acțiuni la cele mai profitabile societăți unde statul este acționar. Sigur, îmbrăcată frumos în formula listării la bursă, acțiunea devoalează, de fapt, strategia lui Bolojan de la bun început”, a spus Zamfir.

El acuză că strategia ar fi fost pregătită în timp, prin măsuri economice care au afectat populația.

„A accentuat în mod real starea de panică economică, a sărăcit populația și a falimentat companii românești ca să prezinte acum soluția salvatoare”, a declarat liderul senatorilor PSD.

„Vindem acțiuni la CEC Bank, la Compania de aeroporturi, la Salrom, la Loteria Română, Administrația porturilor maritime, Hidroelectrica, Romgaz, Poșta Română și altele”, a spus Zamfir.

În aceeași postare, social-democratul a declarat că: „Întrebarea are un singur răspuns. Doar dacă ai un plan ticălos care n-are legătură cu interesele României”.