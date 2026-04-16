Daniel Cătălin Zamfir acuză „planul lui Bolojan”: „Ni se propune să vindem ce mai avem prin casă”

Liderul senatorilor PSD, Daniel Cătălin Zamfir, susține că în spatele unor discuții din Guvern privind listarea la bursă a unor companii de stat s-ar afla un plan de vânzare a participațiilor statului la anumite firme.
Nițu Maria
16 apr. 2026, 16:37, Politic

Liderul senatorilor PSD, Daniel Cătălin Zamfir, a criticat joi Guvernul, într-o postare pe Facebook, prin care a acuzat că impune cetățenilor să vândă „acțiuni la cele mai profitabile societăți unde statul este acționar”.

„Planul lui Bolojan a ieșit la iveală! Celebra, deja, vicepremier Gheorghiu, după îndelungi analize, propune să începem să vindem ce mai avem prin casă”, a afirmat acesta.

Zamfir a declarat faptul că ar fi vorba despre o vânzare de active importante ale statului.

„Concret, ne propune să vindem acțiuni la cele mai profitabile societăți unde statul este acționar. Sigur, îmbrăcată frumos în formula listării la bursă, acțiunea devoalează, de fapt, strategia lui Bolojan de la bun început”, a spus Zamfir.

El acuză că strategia ar fi fost pregătită în timp, prin măsuri economice care au afectat populația.

„A accentuat în mod real starea de panică economică, a sărăcit populația și a falimentat companii românești ca să prezinte acum soluția salvatoare”, a declarat liderul senatorilor PSD.

„Vindem acțiuni la CEC Bank, la Compania de aeroporturi, la Salrom, la Loteria Română, Administrația porturilor maritime, Hidroelectrica, Romgaz, Poșta Română și altele”, a spus Zamfir.

În aceeași postare, social-democratul a declarat că: „Întrebarea are un singur răspuns. Doar dacă ai un plan ticălos care n-are legătură cu interesele României”.

Citește și

Recomandarea video

Cum e promovat AUR de biserica ortodoxă și sistemul de educație
G4Media
Mai pot fi mâncate ouăle, dacă au trecut 7 zile de când au fost fierte? Expertiza specialiștilor în siguranță alimentară
Gandul
21 aprilie 2026: Ziua în care vreme o ia razna în București. Anunțul făcut de meteorologii Accuweather
Cancan
FOTO. L-a părăsit pe milionarul cu 35 de ani mai bătrân decât ea pentru că a înșelat-o cu prietena ei
Prosport
„Nu ești mult mai mamă, dacă ai născut pe cale naturală”. Interviu cu prof. dr. Monica Cîrstoiu, care desființează miturile „anticezariană” de pe panourile din București
Libertatea
Tabel exclusiv pentru bărbați | Pe ce dată ieși la pensie, în funcție de vârsta ta actuală
CSID
Americanii au lansat cea mai „parșivă” dronă. Inspirată de „peștele vampir” care urmărește ținta înainte de atac
Promotor