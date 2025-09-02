Daniel David, despre prima zi de școală: Sunt convins că elevii vor fi primiți și vor fi așteptați la școli

„Sunt convins că elevii vor fi primiți și vor fi așteptați la școli. Am văzut și intenția sindicatelor de a boicota procesul în diverse forme, unele mai ușoare, altele mai severe. Este dreptul sindicatului să facă, sigur, acest lucru. Dar copiii vor fi așteptați la școală și sunt convins că vor intra în sala de clasă, urmând ca după aceea, sigur, în diverse școli, probabil să aibă loc forme diferite de boicot sau să nu existe deloc boicot”, a declarat Daniel David, marți la Antena 3 CNN.

El a făcut apel la directori să comunice transparent cu părinții și să îi informeze din timp dacă apar situații speciale. „Eu cred că dacă un director responsabil își dă seama că este o astfel de situație, va anunța părinții. Ceea ce sper și mi-aș dori să nu fie cazul, adică să nu fie nevoie să facă un alt fel de anunț. Mesajul trebuie să fie clar, explicit și având și tribuna pe care oferiți acum, cer asta tuturor directorilor să o facă”, a mai spus ministrul.

Privind desfășurarea cursurilor după prima zi de școală, David a afirmat: „Este o situație de criză în care sindicatele au intenția să protesteze, dar legătura și mesajul trebuie să vină de la directorul de unitate școlară care o să spună foarte clar ce se întâmplă în unitatea școlară respectivă, că de acolo trebuie să se afle informația de către părinți și încă o dată spun, mă îndoiesc că vor fi unități școlare care vor respinge prezența copiilor în școli, că vor fi forme de protest odată ce a ieșit copiii în școli, acest lucru este posibil, așa cum au anunțat de asemenea și sindicatele”.