De ce a renunțat Eugen Tomac la cetățenia ucraineană. Răspunsul premierului desemnat

Eugen Tomac spune că tema renunțării sale la cetățenia ucraineană este una falsă: „La Est de Prut, în Republica Moldova și în Ucraina, locuiesc aproape 4 milioane de români. Când spun români, mă refer la cetățenii care… unii dintre ei și-au redobândit între timp cetățenia română, dar cea mai mare parte nu, oameni care s-au născut în familii vorbitoare de limba română, oameni care revendică România drept țara mamă și nu văd nimic în neregulă ca parte din românii pe care îi avem în provinciile – cum le spunem noi, istorice – Basarabia sau Bucovina, să decide la un moment dat să se stabilească unul ce județ din țară. Asta a fost și traseul meu”, explică Eugen Tomac, la B1 TV.

A trăit în Ucraina 7 ani în copilărie

El spune că atunci când a avut opțiunea de a merge la studii, nu a ales să meargă în Est, „unde multe lume decide să-și continue destinul”.

„Pentru mine, obiectivul principal a fost să am șansa de a mă putea pregăti profesional în limba română. Și acest lucru puteam face doar trecând Prutul și, evident, venind de țară. Lucru pe care l-am făcut, aici mi-am terminat studiile liceale, aici am fost admis la Facultate de Istorie, aici am fost admis la master la Facultate de Istorie. Viața mea legată de Ucraina a fost foarte scurtă și doar în copilărie. Chiar doar șapte ani. Nu am ales eu să mă nasc acolo, cum nu alege nimeni în această lume unde să se nască. Și, evident, că dezbaterea aceasta falsă mă surprinde pentru că este lipsită de sens”, povestește Eugen Tomac.

Acum 28 de ani a venit la București

El consideră chestiunea legată de cetățenie una „absolut hilară”.

„În clipa în care m-am stabilit la București, acum 28 de ani, am știut că aici e viitorul meu. Și, evident, că o dată ce m-am stabilit aici, mi-am redobândit cetățenia română. Este un aspect extrem de important pentru că bunicii mei care s-au născut în perioada interberică, atunci când s-au născut în comuna Babele, în certificatul lor de naștere, scria cetățean al Regatului Român. Deci, pe baza acestui fapt, eu am reușit să-mi redobândesc cetățenia română, la fel ca și alții, un milion de români din Basarabia. Deci, chestiunea este extrem de simplă. Nu am mai avut nevoie de cetățenie ucraineană și, prin urmare, pentru că, la un moment dat, acum foarte mulți ani, mi-am dorit să devin și cetățean al Republicii Moldova, iar Ucraina nu permite dubla cetățenie, pentru a nu intra în niciun fel de contradicție, am mers la Ambasadă Ucrainei din București și am depus o cerere prin care am cerut să renunț la această cetățenie, pentru că nu aveam nevoie de ea și nu am vrut să intru în contradicție cu nimeni”, explică premierul desemnat.

El afirmă că nu a fost obligat nimeni, ci a fost vorba de propria sa inițiativă.