Deputat AUR, despre declarațiile lui Miruță privind Groenlanda: periculoase și profund iresponsabile

„Declarațiile ministrului Apărării, Radu Miruță, nu sunt doar neinspirate. Sunt grave, periculoase și profund iresponsabile. În momentul în care un ministru al Apărării ajunge să invoce public scenarii în care România ar putea fi pusă în situația de a trimite trupe într-un conflict cu Statele Unite, nu mai vorbim despre o simplă opinie politică, ci despre un risc direct la adresa securității naționale. România nu este jucăria nimănui și nici terenul de experimente al unui ministru care confundă funcția publică cu propria agendă ideologică. Ministerul Apărării Naționale nu este un podium pentru declarații „șocante” sau exerciții de imaginație. Este una dintre cele mai sensibile instituții ale statului român, iar cine o conduce trebuie să înțeleagă că fiecare cuvânt rostit public poate avea consecințe strategice”, spune deputatul AUR.

Potrivit acestuia, a vorbi despre o eventuală confruntare cu un aliat strategic, fără niciun cadru, fără nicio responsabilitate și fără nicio bază reală, „înseamnă a genera tensiuni inutile, neîncredere externă și vulnerabilitate internă. Exact opusul a ceea ce ar trebui să facă un ministru al Apărării”.

„Rolul ministrului Apărării este să apere interesele României, să protejeze militarii români și să întărească parteneriatele strategice ale statului român. Prin aceste declarații hazardate, Radu Miruță face contrariul: slăbește poziția României, subminează credibilitatea statului și pune în pericol echilibrul de securitate. Într-un stat responsabil, o asemenea ieșire ar fi urmată de asumare și retragere din funcție. Din păcate, în logica USR, responsabilitatea este opțională: derapajele sunt relativizate, iar greșelile grave sunt acoperite politic”, mai spune Fabian Radu.

AUR solicită ca subiectele de securitate națională „să fie tratate cu maximă seriozitate”: „CSAT nu trebuie să fie pus în situația de a gestiona scenarii fanteziste generate de un ministru care nu înțelege greutatea funcției pe care o ocupă. România are nevoie de stabilitate, luciditate și respect față de aliați, nu de declarații periculoase care slăbesc statul din interior”, a declarat deputatul AUR, Fabian Radu.

Declarațiile lui Miruță

Ministrul Apărării, Radu Miruță, a fost întrebat luni cum ar răspunde România unei cereri din partea statelor europene care au decis să trimită trupe în Groenlanda în cazul în care președintele SUA, Donald Trump, va decide să detașeze trupe în acest teritoriu. Radu Miruță a spus că nu crede că se va ajunge „până acolo”, pentru că „nu prea profită nimănui să se rupă NATO”.

„Separate, țările sunt mai puțin puternice. Și nu e vorba de România sau de Franța sau de Marea Britanie. E vorba de interesul fiecăreia individual care se bucură să fie parte din acest NATO. Sigur că discuția a început de când cu declarațiile privind Groenlanda. Pentru că un stat membru NATO spune că nu e scurt de nicio metodă, inclusiv de atac împotriva alte țări membre NATO. Și atunci s-a rupt condiția de a fi NATO”, a spus Miruță, la Antena 3 CNN.

Totuși, presa din Marea Britanie a scris că statul britanic discută cu Germania și Franța pentru trimiterea unor trupe în Groenlanda. În acest context, Miruță a fost întrebat ce ar face România dacă ar primi o cerere din partea statelor aliate europene.

„Sunt două ipoteze. Una în care asta s-ar întâmpla prin invocarea articolului 5. Adică o țară membru NATO este atacată și celălalte țări membre trebuie să contribuie. Și decizia ar fi una NATO. Și există o altă situație în care ar fi o chestie de un fel de coaliție de voință. Trimitem trupe acolo fără să existe invocarea articolului 5. În astfel de situații decizia este una pe care o ia CSAT după care se supune la vot Parlamentului României dacă să trimită sau să nu trimită trupe. Pentru o situație în același registru, n-aș spune că este identică cu trimiterea trupelor românești în Ucraina, decizia României și a CSAT este clară. Nu trimiți cizma soldatului român în Ucraina. Dar acolo ar putea fi privit din perspectiva riscului suplimentar pe care îl ai din partea Federației Ruse”, a mai spus Miruță.