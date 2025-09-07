Dezbaterea moțiunilor de cenzură: George Simion avertizează în plen că nu va fi cvormum

„O să vă rog la finalul acestor dezbateri, înainte de votul pentru prima moțiune introdusă de noi, să constatați lipsa de cvorum. Nu există 232 de parlamentari care să spună prezent aici, în sală, atunci nu aveți cvorumul necesar”, a spus George Simion, care a intrat în sala de plen.

Președintele Senatului Mircea Abrudean a anunțat că în sală sunt 265 de deputați și senatori, fără cei ai AUR.

„Este fără precedent ca din primele 500 de funcții de conducere din statul român, toate 500 să aparțină puterii. Ați ales să călcați în picioare voința poporului român, să nu mai aveți dialog cu românii și să vă baricadați în spatele unei majorități care chipurile în parlament reprezintă 70%. Dar pentru ce era nevoie, domnule premier Bolojan, să vă asumați de 5 ori răspunderea? De 5 ori! 5 asumări de răspundere. Parlamentul este în sesiune ordinară. Aveați proceduri de urgență”, a mai spus George Simion.

El a acuzat coaliția de guvernare că, în ritmul în care merge, România va intra în scurt timp în incapacitate de plată.