Dispeceratele poliţiei naţionale şi poliţiilor locale ar putea fi integrate

Prim-ministrul Ilie Bolojan a avut astăzi, la sediul Ministerului Afacerilor Interne, o întrevedere de lucru cu viceprim-ministrul Cătălin Predoiu, la care a participat şi secretarul de stat Bogdan Despescu.

Discuţiile s-au concentrat pe teme de interes major pentru cetăţeni: implementarea conceptului de fluidizare rutieră în Bucureşti şi judeţul Ilfov, digitalizarea serviciilor publice pentru creşterea accesibilităţii şi reducerea birocraţiei, precum şi operaţionalizare unor dispecerate integrate care să reunească Poliţia Naţională şi poliţiile locale, pentru o mai bună coordonare a intervenţiilor.

Scopul întâlnirii este de a eficientiza serviciile publice şi de a îmbunătăţi siguranţa şi confortul cetăţenilor în activităţile de zi cu zi.