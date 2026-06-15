Dominic Fritz, după desemnarea lui Adrian Veștea: „Nu am discutat cu Nicușor Dan. Rămânem consecvenți deciziei de a nu guverna cu PSD”

Președintele USR, Dominic Fritz, a declarat luni, la Antena 3, că nu a avut nicio discuție cu președintele României, Nicușor Dan, după desemnarea lui Adrian Veștea pentru funcția de premier.

Fritz a spus că partidul său își menține decizia de a nu intra într-un guvern alături de PSD.

Întrebat dacă a fost contactat de Nicușor Dan după desemnarea lui Adrian Veștea, Fritz a răspuns scurt că „nu” a schimbat opinii cu președintele pe această temă.

De asemenea, Dominic Fritz a precizat că nici premierul desemnat, Adrian Veștea, nu a luat legătura cu el în ultimele ore.

Înainte de aceste declarații ale președintelui USR, premierul desemnat Adrian Veștea a spus că speră că USR își va reconsidera poziția și că președintele Nicușor Dan este cel potrivit care să poarte discuțiile cu partidul.

„Observ cu un pic de amuzament că Marele Viteaz, deja înainte să devină premier, încearcă să arunce pisica în curtea altcuiva. Uitați, USR a luat o decizie cu mult timp înainte de moțiunile de cenzură pe care PSD și AUR într-un mod iresponsabil au votat-o împotriva acestui guvern și am spus dacă se întâmplă acest lucru, atunci nu vom mai intra într-un guvern cu PSD, un lucru perfect logic și bineînțeles că rămânem acum consecvenți cu această decizie”, a declarat liderul USR.

El a precizat că poziția partidului pe care îl conduce nu are legătură cu orgoliile politice.

„Nu ține de orgolii, așa cum zice domnul Veștea, ci ține de o minimă igienă politică, de o sinceritate față de cetățeni și până la urmă este și o formă de protecție pentru țară pentru că nu ne dorim ca PSD, oricând își doresc, să facă majorități paralele cu AUR”, a afirmat acesta.

Întrebat când a aflat despre desemnarea, din partea președintelui României, a lui Adrian Veștea, Fritz a spus că vestea l-a surprins și că a aflat în același timp cu restul românilor.

„Am aflat duminică dimineață, am îmbrăcat-o pe fiica mea să merg la o zi de naștere cu ea și atunci, împreună cu toți românii, duminica dimineața am aflat și eu. Bineînțeles că a fost o surpriză pentru noi”, a declarat Fritz.

„Nu a fost o surpriză faptul că Eugen Tomac nu a strâns voturile necesare. Credem că ar fi fost spațiu să ne reașezăm la masă și să vedem, dacă nu se strânge o majoritate pentru un guvern majoritar, ce variante ar exista pentru un guvern minoritar”, a adăugat liderul USR.