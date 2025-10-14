Dragoș Pîslaru: Cea mai mare parte din cererea de plată 3 este recuperabilă

Ministrul susține că ministrul de Finanțe a făcut o treabă excelentă la ECOFIN și, practic, „rectificarea bugetară a fost explicată și avem sprijinul Comisiei Europene pentru a urmări această traiectorie ajustată”.

El spune că Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene este pe ultima sută de metri pe revizuirea PNRR. Pîslaru adaugă că săptămâna viitoare ar putea fi dată aprobarea Comisiei Europene pe PNRR și apoi Consiliul doar să aprobe formal la ECOFIN-ul din noiembrie.

Ministrul adaugă că „problema suspenderii tuturor fondurilor europene a fost evitată” și spune că pe cererea de plată numărul 3 din PNRR „suntem în pregătire” și că data limită este 28 noiembrie.

„Deci, în acest moment, nu este nici panică, nici nimic, este pur și simplu să lucrăm punct cu punct din lucrurile pe care le-am văzut ca fiind vulnerabilități și să le putem remedia. Cea mai mare parte din această cerere plată 3 este recuperabilă. Sunt, într-adevăr, și lucruri cum ar fi cele două jaloane legate de achizițiile publice pe care nu mai poți să le îndeplini pentru că țin de trecut”, a explicat la Digi24 Dragoș Pîslaru.