Eugen Tomac, despre participarea lui Nicușor Dan la lansarea candidaturii lui Drulă: Președintele respectă Constituția și are dreptul de a avea opinii

„Președintele este, în calitate de cetățean al Bucureștiului, preocupat de direcția în care va merge orașul, lucru pe care l-a spus și ieri în întâlnirea publică. Nu văd nimic neobișnuit. Președintele României respectă Constituția. Președintele este angajat ca România să aibă o guvernare stabilă. Președintele României este preocupat de direcția în care merge țara și evident că asigură acest echilibru cu foarte multă implicare. Deci, din acest punct de vedere, lucrurile sunt extrem, extrem de clare. Faptul că există voci politice care încearcă să dea un alt sens evenimentelor care au avut loc, nu e cazul să le dezvoltăm”, a spus Eugen Tomac, luni, într-o intervenție la Antena 3 CNN.

„Președintele respectă Constituția și are dreptul de a avea opinii cu privire la evenimentele importante care au valoare politică în societate. Mesajul președintelui a fost unul de salut pentru un partid politic care i-a fost partener și nimic mai mult”, a insista consilierul prezidențial.

Duminică, Cătălin Drulă a fost desemant candidatul USR la Primăria Capitalei, în cadrul unui eveniment la care a participat şi preşedintele României, Nicuşor Dan.

Participarea președintelui a atras critici. „Orice echilibru pe care trebuie să-l ofere Președintele, OBLIGAT DE CONSTITUTIE, e călcat în picioare. Constituția a ajuns o hârtie fără nicio valoare”, a notat liderul senatorilor PSD, Daniel Zamfir, duminică pe Facebook.