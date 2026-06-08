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Eurgen Tomac explică cele 3 cetățenii. Premierul desemnat nu s-a născut în România

Premierul desemnat Eugen Tomac a explicat situația celor trei cetățenii despre care s-a discutat în spațiul public. Acesta a precizat că în prezent este cetățean român și al Republicii Moldova și că a renunțat la cetățenia ucraineană.
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Alexandra-Valentina Dumitru
08 iun. 2026, 21:35, Politic
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Întrebat, la Antena 3 CNN, despre locul în care s-a născut și despre cetățeniile pe care le-a avut de-a lungul timpului, Tomac a respins criticile legate de faptul că nu s-a născut pe teritoriul actual al României.

„Eu nu sunt născut departe de România. Comuna Babele din sudul Basarabiei se află doar la 12 km de frontiera cu România. Provin dintr-o familie de români”, a declarat Tomac.

Acesta a explicat că familia sa a fost afectată de schimbările de frontieră produse în timpul celui de-Al Doilea Război Mondial.

„Bunica mea și bunicul meu s-au născut tot în Babele, iar în certificatul lor de naștere scria Regatul României. Și la fel ca bunicii mei, în aceeași situație s-au trezit fără voia lor, peste noapte, pe 27 iunie 1940, aproape 3 milioane de cetățeni români plătitori de taxe și impozite”, a spus Tomac.

A venit în România cu „o bursă a statului român”

Premierul desemnat a povestit că a venit în România „cu o bursă a statului român, mi-am încheiat practic studiile liceale aici, apoi am fost admis la Facultatea de Istorie. Sunt istoric, sunt mândru de faptul că am ales să urmez această facultate. Master tot la Facultatea de Istorie a Universității București. Am făcut și un doctorat pe care din nefericire n-am reușit să-l închei (…)”.

În ceea ce privește cetățeniile, Tomac a precizat că deține în prezent cetățenia română și pe cea a Republicii Moldova și că a renunțat la cetățenia ucraineană pentru a evita eventuale probleme administrative.

„Eu sunt cetățean al României și al Republicii Moldova. Și evident, pentru că Ucraina nu permitea dubla cetățenie, la un moment dat, pentru a nu exista complicații, am depus o cerere la ambasada ucraineană din București de a renunța, tocmai din rațiuni de a nu exista complicații, pentru că mi-am dorit foarte mult să devin cetățean al Republicii Moldova”, a declarat premierul desemnat.

Tomac a susținut că discuțiile privind originea sa și cetățeniile pe care le-a avut sunt prezentate într-o manieră nedreaptă.

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