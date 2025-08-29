Europa și SUA, la un pas de conflict pe tema reglementărilor tehnologice. Ribera: „Nu putem fi supuși voinței unei țări terțe”

Uniunea Europeană ar trebui să reconsidere acordul comercial cu Statele Unite dacă Donald Trump va duce la capăt planul de a sancționa blocul comunitar pentru normele sale din domeniul tehnologiei.

Acest avertisment a venit din partea Teresei Ribera, vicepreședintele executiv al Comisiei Europene, care a oferit mai multe declarații pe această temă într-un interviu pentru Financial Times.

Teresa Ribera a explicat că Europa trebuie să rămână „curajoasă” și „să evite tentația de a fi subordonată intereselor altora”.

Comentariile ei vin după ce președintele Americii a amenințat în această săptămână că va introduce taxe vamale și alte restricții împotriva statelor care aplică reguli digitale ce „discriminează” companiile americane.

Donald Trump și echipa sa au acuzat de mai multe ori Uniunea Europeană că exagerează prin legislația sa și că promovează cenzura, scrie Politico.

„Putem fi amabili, politicoși, putem încerca să găsim modalități de a rezolva problemele și discrepanțele, dar nu putem accepta orice (cer ei). Nu putem fi supuși voinței unei țări terțe.”, a spus Ribera.

Teresa Ribera a mai declarat că este vorba de suveranitatea europeană.

„Acesta este un lucru destul de evident pe care îl vom apăra. Nu ne putem juca cu valorile noastre doar pentru a ține cont de preocupările altora.”, a declarat ea.

Ea a readus la cunoștință că Bruxelles-ul nu dorește să suspende anchetele împotriva marilor giganți tehnologici americani, printre care și X, compania lui Elon Musk.

„Companiile americane de tehnologie obțin profituri mari de pe această piață, dar sunt supuse acelorași legi și reglementări ca orice alt jucător”, a afirmat ea.