Fifor acuză blocajul proiectelor strategice. „USR îşi apără ministra cu orice preţ”

Fostul ministru Mihai Fifor (PSD) a criticat dur conduita ministrei USR al Mediului, Diana Buzoianu, acuzând-o că blochează proiecte strategice pentru România doar pentru a-şi păstra funcţia. Printre exemplele invocate se află hidrocentrala de la Paşcani, începută acum 40 de ani şi finalizată în proporţie de peste 75%, care aşteaptă doar semnătura ministrului pentru a aduce energie ieftină, protecţie împotriva inundaţiilor şi apă pentru comunităţi şi agricultură.

„O ministră dispusă la orice numai să rămână pe scaun. În loc să fie ministru al Mediului pentru România, doamna preferă să fie avocatul unor grupuri de presiune radicale de mediu care blochează investiţii majore. România pierde timp şi bani, iar românii plătesc mai mult”, a transmis Fifor.

El a mai subliniat că aceste ONG-uri, care de ani de zile întârzie sau opresc proiecte energetice şi de infrastructură, trăiesc din scandaluri şi procese, fără a răspunde pentru efectele asupra cetăţenilor.

Fifor a criticat şi reacţiile ministresei la Parlament şi la criticile publice, pe care le cataloghează drept „atacuri sterile” sau „marketing politic”.

„Realitatea e simplă: România pierde timp şi bani, românii plătesc mai mult, iar proiecte vitale zac în sertare pentru că ministra USR pare să răspundă mai degrabă la agende obscure decât la nevoile ţării. România are nevoie de soluţii, nu de miniştri ai ONG-urilor radicale. Nu de politicieni disperaţi să-şi apere scaunul, ci de oameni capabili să ducă la capăt proiecte strategice pentru ţară”, încheie Fifor.

Camera Deputaţilor a dezbătut, luni, moţiunea simplă depusă de AUR împotriva Dianei Buzoianu. Moţiunea urmează să fie votată miercuri.