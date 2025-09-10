Fifor, contrariat de afirmaţia lui Nicuşor Dan că România nu are un proiect de ţară

„Mărturisesc că astăzi am crezut că nu aud bine, că poate nu am fost eu atent. Dar, nu, am auzit bine. Preşedintele Nicuşor Dan ne spune, senin, că România nu are un proiect de ţară. Poftim?! În timp ce românii sunt bulversaţi de „reformele” cu barda ale lui Ilie Bolojan, iar Rusia provoacă NATO şi UE tot mai mult în fiecare zi, preşedintele recunoaşte cu o seninătate dezarmantă că România e fără busolă, fără direcţie, fără viziune”, spune Mihai Fifor pe Facebook.

Acesta îl întreabă pe Nicuşor Dan dacă atunci „când a candidat, nu a avut un proiect de ţară”: „Ce le-a spus atunci românilor – că vom merge din inerţie, la voia întâmplării?”.

„Un proiect de ţară nu e un moft şi nici un slogan electoral. Este fundamentul care dă coerenţă politicii externe şi de apărare, care fixează priorităţile economice şi sociale, care inspiră încredere investitorilor şi oferă predictibilitate cetăţenilor. Este acel angajament naţional care arată cum sprijinim natalitatea, educaţia şi sănătatea, cum modernizăm infrastructura şi cum protejăm generaţiile viitoare. Fără proiect de ţară, România se conduce prin improvizaţii şi decizii de moment, prin „reforme” brutale, fără direcţie şi fără coerenţă. Exact ca o corabie prinsă în furtună, dar fără hartă şi fără busolă”, mai spune social-democratul.

Deputatul PSD mai spune că preşedintele ar fi trebuit să fie primul care să definească şi să apere un asemenea proiect, „în schimb, transmite senin că nu există”.

„Un semnal extrem de periculos – pentru aliaţi, pentru investitori şi, mai ales, pentru români. România are nevoie acum, mai mult ca oricând, de un proiect de ţară. Pentru că o naţiune fără viziune riscă să rătăcească drumul exact atunci când are nevoie să fie mai lucidă şi mai puternică ca oricând”, mai scrie Mihai Fifor.

Preşedintele Nicuşor Dan spune că România nu are în acest moment un plan de ţară şi că administraţia publică nu manifestă urgenţa necesară pentru reformă.