Florenţa răspunde criticilor lui Nicuşor Dan. Ce spune procurorul general al României

„În primul rând, cred în criticile constructive. L-am urmărit pe domnul preşedinte al României şi sunt convins că voi avea din partea dumneavoastră şi mai multe elemente cu privire la aspectele de nemulţumire legate de activitatea parchetului general. Pe de altă parte, sunt fireşti, înţeleg şi e normal ca preşedintele ţării să se preocupe de acest domeniu. Sunt în asentimentul domnului preşedinte cu un aspect pe care l-a menţionat aseară (…): faptul că, o lungă perioadă de exemplu, Parchetul General acţiona poate într-un mod rutinat, parcă a fost termenul, făcând fiecare de toate. E adevărat. Este practic şi unul dintre elementele de la care am plecat inclusiv în proiectul de management când am candidat pentru această poziţie în 2023. E de altfel public, pe site-ul Ministerului poate fi consultat oricând şi constatam exact acelaşi lucru că, la acel moment, Parchetul General nu avea o strategie după care să-şi ghideze anchetele şi nici o prioritizare a activităţii”, a spus, marţi seara, la Antena 3 CNN, Alex Florenţa.

Florenţa spune că atunci când a venit în poziţia de procuror general a avut ca prioritate prioritizarea şi este deja pusă în practică: „Am operat cea mai mare schimbare în organigrama şi arhitectura Parchetului General din ultimii 30 de ani, regândind întreaga arhitectură de urmărire penală, construind şi influenţând birouri specializate care să se adreseze fiecare a dintre domeniile ultra specializate de criminalitate, pentru că aici avem probleme în România. Fie că vorbim de economic-financial, fie că vorbim de cybercrime şi aşa mai departe. De asemenea, în toată această perioadă, s-a pus un accent cât se poate de intens pe modul de coordonare a activităţii dinspre Parchetul General către celelalte parchete, pentru că şi acesta exista teoretic, dar lipsea cu desăvârşire”, adaugă Alex Florenţa.

Acesta afirmă că a acţionat pe două elemente importante: pe o zonă de digitalizare, „pentru că nu aveai nicio posibilitate la Parchetul General, până acum 3 – 2 ani şi jumătate, să constaţi cum se manifestă activitatea unui parchet. pentru că nu exista nici o formă de digitalizare minimală”. Din acest punct de vedere, dacă se dorea să se vadă ce se întâmplă cu un dosar reclamat că se îngiversează prea mult, trebuia să se facă o adresă acelui parchet şi să-ţi comunice ce se întâmplă în acel dosar.

„În momentul de faţă, noi, în 2 ani de zile, am ajuns la o procedură de digitalizare în care, în momentul de faţă, întreaga activitate a Ministerului Public, toate palierele ei, este complet digitalizată. Suntem una dintre puţinele instituţii în care, inclusiv prin raportare cu alte instituţii, cum e ANABI, de exemplu, am dezvoltat canalele de comunicare electronică. Avem dezvoltată posibilitatea de a monitoriza toţi procurorii din teritoriu în momentul de faţă, pentru a le vedea complexitatea activităţii, cât muncesc şi, mai ales, de ce nu muncesc, cât se întâmplă”, a explicat procurorul general.

„În al doilea rând, tot pe aceast palier, s-a dezvoltat o capacitate de coordonare şi au fost implementate pentru prima oară în istoria Ministerului Public, acţiuni comune coordonate de Parchetul General la nivel naţional, care angrenează toate parchetele pe câte o direcţie de acţiuni, acele acţiuni Jupiter. Şi fac o menţiune numai la ele, anul acesta au reprezentat, practic, a fost cea mai mare acţiune de a Ministerului Public cu peste 1600 de percheziţii”, mai spune procurorul general.

Florenţa a mai spus că Parchetul General, în ciuda eforturilor care s-au depus în această perioadă, stă pe o schemă de personal de 40% lipsă.

De asemenea, Florenţa a mai spus că Parchetul General a făcut eforturi pe această schemă de personală redusă şi a soluţionat în aceşti 2 ani de zile toate dosarele istorice.

„Şi pot da câteva exemple doar. Dosarul Mineriadei, dosarul 10 august, dosarul atentatului cu bombă de la Arad, dosarul incendiului de la maternitatea din Piatra Neamţ, dosarul crimei de la Oneşti şi exemple pot continua. De asemenea, în dosarele care au fost nou instrumentate, nou deschise, s-a acţionat rapid şi vorbim de dosare de o mare complexitate, cu un nivel de dificultate uriaş. Începând cu un dosar Crevedia şi terminând cu un dosar, precum cel pe care l-am discutat astăzi, în care cercetările au fost finalizate în sub 10 luni de zile. Prin urmare, Parchetul General s-a mişcat, se mişcă, este aşezat, prezintă în momentul de faţă o viziune pe viitor şi sunt convins că multe dintre aceste lucruri care sunt date tehnice, până la urmă, sunt date statistice la îndemâna oricui şi pot fi analizate în orice rând, vor face analiza riguroasă, inclusiv la preşedintele României, la momentul în care se va analiza o întreagă activitate a Parchetului General”, a mai spus Alex Florenţa.

Întrebat dacă în momentul expirării mandatelor celor doi şefi de la cele trei parchete mari – DNA, DIICOT şi Parchetul General, intenţionează să facă alte numiri, Nicuşor Dan a spus că nu este mulţumit de procurorul general şi de şeful DNA.

„Eu nu sunt deloc mulţumit de procurorul general şi de şeful DNA. Am spus asta de mai multe ori, menţin”, a spus Dan.