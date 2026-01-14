Fondatorul unui think-tank din Washington, despre anularea alegerilor prezidențiale din 2024: „Destul de alarmant pentru această administrație să vadă așa ceva”

Eli M. Gold, fondatorul și președintele Gold Institute for Strategy, un think-tank din Washington specializat în securitate națională și analiză geopolitică, a acordat un interviu publicației Atlas News, în cadrul căruia a fost abordat și subiectul anulării alegerilor prezidențiale din 2024.

Întrebat dacă acest lucru a avut vreun impact asupra percepției țării în privința predictibilității democratice sau a încrederii instituționale, Eli M. Gold a răspuns afirmativ, fără ezitare.

„Absolut! Una dintre preocupările majore ale acestei administrații este cu siguranță integritatea alegerilor. Acest lucru este ceva ce-l preocupă pe Trump, mai ales că mulți americani cred că au existat probleme electorale și aici [în SUA], motiv pentru care Trump a pierdut mandatul, dar a revenit puternic după administrația Biden. Ca urmare, când vedem anularea alegerilor, așa cum s-a întâmplat în România, este destul de alarmant pentru această administrație să vadă așa ceva”, a spus Eli M. Gold, în interviul pentru Atlas News.

Acesta a mai punctat faptul că o diferență mare între cele două tururi de scrutin „reprezintă întotdeauna un motiv de îngrijorare”. Drept urmare, Eli M. Gold a afirmat că „acest lucru a determinat Washingtonul să fie mai rezervat în relațiile cu România”.

Fondatorul think-tank-ului a mai afirmat că România este văzută, în prezent, în două moduri diferite.

„Pe de o parte, privim România, în contextul NATO, ca un aliat puternic în regiune și unul important mai ales în contextul războiului (din Ucraina – n.r.). Dar când vine vorba de relația directă între Washington și România, există un pic de scepticism pe mai multe fronturi, ceea ce determina administrația să facă un pas înapoi în implicarea directă. Congresul, desigur, în contextul securității regionale și NATO, este cu siguranță dispus să colaboreze cu România, dar nu în același mod ca în trecut”, a conchis Eli M. Gold.