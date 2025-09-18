Prima pagină » Politic » Franța se pregătește pentru proteste și greve din cauza reducerilor bugetare

Franța se pregătește pentru proteste și greve din cauza reducerilor bugetare

Profesorii, mecanicii de locomotivă, farmaciștii și personalul spitalicesc se numără printre lucrătorii care vor intra în grevă joi în Franța, în cadrul unei zile de proteste față de reducerile bugetare iminente, scrie Reuters. 800.000 de persoane sunt așteptate să participe la greve și proteste.
Laura Buciu
18 sept. 2025, 05:20, Politic

Sindicatele cer mai multe cheltuieli pentru serviciile publice, mai multe impozite pentru cei bogați și eliminarea unei modificări nepopulare a pensiilor de stat.

Agitația socială survine în contextul în care președintele Emmanuel Macron și noul său prim-ministru, Sebastien Lecornu, se confruntă cu o criză politică și cu presiuni pentru a controla finanțele celei de-a doua economii din zona euro.

O sursă din cadrul Ministerului de Interne a declarat că se așteaptă ca până la 800.000 de persoane să participe la greve și proteste.

„Muncitorii pe care îi reprezentăm sunt furioși”, au arătat principalele sindicate ale țării într-o declarație comună în care au respins planurile fiscale „brutale” și „nedrepte” ale guvernului anterior.

Deficitul bugetar al Franței din anul trecut a fost aproape dublu față de plafonul de 3% al UE, dar, oricât de mult ar dori să-l reducă, Lecornu – care depinde de alte partide pentru a promova legislația – se va confrunta cu o luptă politică pentru a obține sprijinul parlamentar pentru bugetul pe 2026.

Lecornu a fost numit prim-ministru săptămâna trecută, după ce parlamentul l-a demis pe Francois Bayrou din cauza planului său de reducere a bugetului cu 44 de miliarde de euro. Noul prim-ministru nu a spus încă ce va face cu planurile lui Bayrou, deși a deschis ușa pentru compromisuri.

„Vom continua să ne mobilizăm atâta timp cât nu va exista un răspuns adecvat”, a declarat Sophie Binet, șefa sindicatului CGT, după întâlnirea cu Lecornu de la începutul acestei săptămâni. „Bugetul va fi decis în stradă”.