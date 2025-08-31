Fritz despre declarațiile lui Nicușor Dan: Nu este o mare surpriză că există erori în pachete

Fritz a explicat, la Digi 24, că viteza reformelor din ultimele două luni, sub presiunea bugetară și a piețelor financiare, a dus inevitabil la erori.

Președintele USR a precizat că reformele au fost făcute „foarte foarte repede” din cauza presiunilor din partea Bruxelles-ului și necesității de a nu pierde banii din PNRR.

„Este chiar de așteptat ca în unele pachete legislative la texte cu sute de articole să se mai întâmple și greșeri și erori”, a declarat liderul USR.

Unele erori sunt rezultatul discuțiilor politice

Acesta a explicat că unele erori sunt rezultatul discuțiilor politice unde „am mers mai departe cu consensul, uneori chiar și cu numitorul comun cel mai mic”, deși președintele „își dorește mai mult”.

Fritz a dezvăluit și motivul pentru care liderii coaliției nu au reușit să ajungă la un acord final, menționând că inițial conveniseră o anumită cifră de tăiere, dar ulterior au apărut analize suplimentare care l-au determinat pe premier să ceară măsuri mai ambițioase.

„În cazul ăsta pot să vă spun adevărul. Am convenit o anumită cifră de tăiere. Ulterior au mai apărut analize, din câte înțeleg, din interiorul administrației, în urma cărora premierul a spus că trebuie să fim mai ambițioși decât ce am convenit. Și așa s-a redeschis această discuție și este absolut legitim să facem acest lucru, pentru că, până în ultimul moment trebuie să ne asigurăm că aceste reforme au efectele dorite, pentru că nu vrem să facem reforme doar pe hârtie”, a spus Fritz.

Coaliția și Guvernul se reunesc luni pentru amendamentele la pachetul fiscal. La ora 12:00 va avea loc o întrunire a coaliției pentru analizarea amendamentelor propuse de parlamentari.

La ora 16:00 este programată o ședință de guvern special dedicată acestor amendamente, unde Executivul va decide asupra eventualelor modificări, iar la ora 19:00 Guvernul va adopta pachetul prin angajarea răspunderii.

Premierul Ilie Bolojan va participa, la ora 19:00, la ședința comună a Camerei Deputaților și Senatului.

Conform G4 Media, asumarea răspunderii pe Pachetul 2 a fost amânată duminică seară deoarece există un blocaj în Guvern. Principalul obstacol ar fi disponibilizarea a 45% din angajații administrației publice locale. PSD și UDMR se opun acestei propuneri.