Fritz, despre moțiunea împotriva lui Buzoianu: Ministra este o dublă amenințare pentru extremiști

„Să nu avem iluzii: nu este întâmplător că AUR an ales-o pe Diana Buzoianu ca țintă de atac. În primul rând, lupta Dianei cu mafia este reală. Iar AUR, în momente de răscruce, nu se sfiește niciodată să apere interesele sistemului. AUR vrea să deranjeze doar cu vorbe și atât. Nu să schimbe furtul pe bune. Că doar sunt păpușați de cei care au profitat de capturarea statului”, spune președintele USR, Dominic Fritz.

Fritz a mai spus că Buzoianu arată „că se poate”: „Se ia la trântă cu cei care defrișează ilegal pădurile națiunii și, da, își ia în serios responsabilitatea de protectoare pentru râuri și munți, în pericol de distrugere din cauza unor proiecte învechite fără cap, împinse de băieți deștepți fără pic de respect pentru comorile naturale ale României. Normal că patriotismul Dianei este o concurență incomodă pentru cei care doar se pretind patrioți, dar joacă jocul altora. Să fiți foarte atenți la cine o susține și cine o atacă pe Diana în aceste zile. Linia de demarcație între buna și reaua-credință va fi extrem de evidentă. Iar cine se va ralia de partea extremiștilor se va demasca singur”, mai spune președintele USR.

AUR a depus o moțiune simplă împotriva ministrului Mediului, Diana Buzoianu (USR), acuzând-o că blochează punerea în funcțiune a hidrocentralelor începute înainte de 1989 și favorizează înlocuirea lor cu parcuri fotovoltaice, lucru pe care îl consideră „sabotaj al intereselor naționale”.

Moțiunea este dezbătută luni și va fi votată miercuri.