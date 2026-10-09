Fritz, despre Șantierul Naval Mangalia: Miniștrii USR au reușit ceea ce PSD-iștii spuneau că e imposibil

„Șantierul era împins spre faliment, iar soluția pregătită înainte ca Radu să ajungă ministru era să fie vândut pentru doar 10 milioane de euro. A ieșit în fața oamenilor și le-a cerut să aibă încredere, că putem salva șantierul. Radu și Irineu au făcut un plan: au introdus șantierul în programul SAFE, i-au adus comenzi și i-au redat valoarea. Astăzi, procedura de adjudecare s-a încheiat la 138 de milioane de euro”, se arată în postarea publicată pe Facebook de Dominic Fritz.

Acesta a precizat că „salvarea unui șantier românesc de la dispariție, cu investiții și comenzi pentru Armata Română” nu se numește „trădare”.

Acesta s-a mândrit cu faptul că procedurile inițiate de miniștrii USR au dus la salvarea șantierului naval.

„Miniștrii USR le strică combinațiile și le mai și demontează minciuna că toate partidele sunt la fel și că nimic nu se poate schimba. Ba se poate! Radu și Irineu au demonstrat-o și îi felicit pentru asta!”, a scris Fritz.

În mesajul său, liderul USR a făcut un atac dur la adresa omologului social-democrat:

„Poate tocmai de aceea Sorin Grindeanu e atât de disperat, merge pe la televiziuni și spune că acceptă orice guvern, numai să nu fie USR în el, iar PSD dă comunicate în care îmi cere să plec din fruntea USR”, a mai transmis Fritz.

Declarațiile vin în contextul în care vineri, Șantierul Naval Damen a fost cumpărat de filiala din România a companiei germane Rheinmetall, la prețul de 138 de milioane de euro. Astfel, activele, dar și muncitorii fostei companii aflată în faliment, Damen Shipyards Mangalia, au fost preluate de gigantul german, iar activitatea poate fi reluată la capacitate maximă.

Aprobarea achiziției este rezultatul negocierilor desfășurate în cadrul programului SAFE. Guvernul a condiționat condiționat implementarea achizițiilor militare de la Rheinmetall de asumarea unor investiții în industria românească de apărare, inclusiv pentru revitalizarea Șantierului Naval Mangalia, potrivit unui comunicat publicat, vineri, de Executiv.

Tranzacția a reflectat nevoia sindicaliștilor din cadrul companiei ce administra șantierul naval. În primăvară, după ce compania a intrat în faliment, Sindicatul Liber Navalistul transmitea că își dorește ca șantierul naval să fie valorificat pentru o firmă capabilă să preia activitatea industrială.