Fritz: România „s-a comportat ca la carte” în privința comunicării retragerii trupelor americane

„În momentul în care americanii au transmis această informație, cred că acum o săptămână (…) ideea era că va fi comunicată public de către americani, că e decizia lor. Nu suntem noi cei care anunțăm deciziile americanilor. Eu am aflat la fel din presă și cred că este corect așa. Nu cred că este o informație cumva care trebuie comunicată pe linie de partid politic”, a spus Fritz, la B1 TV.

Întrebat dacă România nu ar fi aflat despre decizia SUA, Fritz a comentat: „În ziua respectivă, (…) Departamentul de Stat a dat un comunicat oficial de presă. Asta a fost comunicatul care a fost pregătit împreună și cu colegii de aici din România și, în urma acestui comunicat, bineînțeles că ar fi comunicat și miniștrii noștri și, iată, pentru că altundeva – și încă o dată este un semn al profesionalismului nostru – că nu de la noi s-a aflat, noi ne-am respectat angajamentul, de altundeva s-a aflat. Și atunci Ionuț Moșteanu, să zicem, într-o mișcare destul de riscantă din punct de vedere diplomatic, a ieșit în conferința de presă, chiar înainte să apară informarea oficială din partea americanilor. Deci, încă o dată, mie mi se pare că s-au comportat ca la carte și ar fi fost grav, ar fi fost extrem de grav, dacă noi am fi desconsiderat partenerii americani și ne-am fi erijat în purtători de cuvânt ai Departamentului de Stat”.

Fritz a explicat că existase o înțelegere privind modul coordonat în care urma să fie făcut anunțul public și că se știa dinainte despre decizia retragerii trupelor americane din țară.

„Era clar că există o armonizare în comunicare: ‘Asta se va întâmpla, vom comunica în următoarele zile, hai să vedem cum ne coordonăm pe partea de comunicare. Tratați această informație cu discreție până când clarificăm cum se va comunica’. Apoi s-a aflat de altundeva. Dar, încă o dată, pentru mine abordarea a fost una profesionistă și faptul că s-a dezbătut, discutat, spune mult mai mult despre lipsa de cunoaștere a uzoanțelor diplomatice la noi”, a completat Fritz.