Ministrul Apărării: Nu există notificări privind suplimentarea trupelor SUA în România. Rotațiile continuă, cu accent pe profesionalizare

Potrivit acestuia, informațiile apărute în spațiul public trebuie privite în contextul rotațiilor periodice de trupe care au loc în mod constant în statele membre NATO și ale Uniunii Europene.

„Există rotații care se întâmplă cu trupele americane în toate țările membre. Nu am primit o notificare că va exista o rotație de dimensiunea celor din trecut. Din contră, acolo unde există aceste rotații, preocuparea este legată de creșterea nivelului de profesionalizare, de profilul militarilor și de dotarea cu armament”, a explicat ministrul.

Acesta a subliniat că nu este vorba, cel puțin în prezent, despre o creștere numerică a efectivelor NATO din România, ci despre o posibilă schimbare calitativă a acestora. Mai exact, rotațiile pot presupune înlocuirea unor militari cu grade mai mici sau cu mai puțină experiență cu personal mai bine pregătit, precum și aducerea unor echipamente de apărare și tehnologii mai avansate.

„Dacă pleacă persoane cu grade mai mici și sunt înlocuite cu persoane mai experimentate, sau dacă vin echipamente de apărare și tehnologie mai avansată, toate aceste lucruri reprezintă un câștig”, a precizat ministrul Apărării, adăugând că discuții la nivel aliat există în permanență, dar fără decizii oficiale comunicate României până în acest moment.

În ceea ce privește programul de militari voluntari, inițiat la finalul anului trecut printr-o lege adoptată de Parlament, ministrul a confirmat că acesta va începe în cursul acestui an. Implementarea programului depinde însă de alocările bugetare care urmează să fie comunicate de Ministerul Finanțelor.

„Așteptăm limitele bugetare. Nu le-am primit încă, dar probabil săptămâna viitoare se preconizează. Intenționăm să începem cu un efectiv între 1.000 și 3.000 de militari, în funcție de bugetul alocat”, a spus oficialul.

Programul prevede recrutarea de militari voluntari pentru o perioadă de pregătire de patru luni, la finalul căreia participanții vor primi o sumă de 27.000 de lei. Ministrul a dat asigurări că lansarea programului este certă și va avea loc în acest an, prima tranșă urmând să includă între 1.000 și 3.000 de persoane.

Declarațiile vin în contextul unui interes public crescut legat de postura de apărare a României și de prezența aliată pe flancul estic al NATO, pe fondul evoluțiilor de securitate din regiune.