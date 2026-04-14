Fritz: Suntem în relații bune cu președintele României. Vom vedea în 20 aprilie ce face PSD

În cadrul unei conferințe de presă la Timișoara, președintele USR, Dominic Fritz, a declarat că acesta este în relații bune cu președintele Nicușor Dan, dar, legat de coaliție a precizat că „vom vedea pe 20 aprilie ce face PSD”.
Sursă foto: Titus Iliesi / Mediafax Foto
Daiana Rob
14 apr. 2026, 12:35, Politic

Domnul președinte are un rol constituțional pe care îl îndeplinește, în asta depinde și de o majoritate în Parlament. Eu însumi sunt, ca președinte de partid, într-o coaliție încă cu PSD și de aceea este o normalitate instituțională. Vom vedea acum, în 20 aprilie, ce va face PSD-ul”, a declarat Fritz la Timișoara. 

Întrebat dacă a mai avut întâlniri săptămânale cu Nicușor Dan, liderul USR a declarat:

„În ultimele două săptămâni nu, că au fost sărbători de Paști, dar bineînțeles că o să continuăm”, le-a spus Fritz reporterilor prezenți la fața locului.

Fritz a reiterat criticile legate de intenția PSD de a se retrage din coaliție calificând decizia social-democraților drept una „iresponsabilă”.

„Cred că este iresponsabil că, în această situație extrem de vulnerabilă în care românii își fac multe griji despre ce se întâmplă în lume, în România, cu economia în care crește din nou inflația, acum să încerce să arunce coaliția în aer pentru că nu sunt de acord cu anumite reforme. Dar asta trebuie să vedem după 20 aprilie”, a declarat Fritz.

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a anunțat anterior că partidul pe care îl conduce va organiza pe 20 aprilie o consultare în rândul a 5.000 de membri pentru a decide dacă formațiunea mai rămâne sau nu la guvernare în Executivul condus de Ilie Bolojan.

