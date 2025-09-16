Fritz: USR va insista să pună oameni competenți pe posturile care îi revin conform ponderii de 20%

Întrebat despre tensiunile din coaliție legate de împărțirea posturilor, Fritz a răspuns că nu ar trebui să existe tensiuni, având în vedere că „avem un protocol de coaliție în care este foarte clar prevăzut că ponderea fiecărui partid se reflectă și în numirile politice”.

„La orice nivel, asta se referă într-adevăr la secretari de stat, la prefecți, la subprefecți, la agenții unde președinții sunt numiți politici”, a explicat liderul USR.

Referitor la reticența celorlalți parteneri de a ceda posturi, Fritz a recunoscut că „există o anumită durere a celor care până acum au ocupat aceste poziții și trebuie să cedeze 20% unui nou partener”, dar a adăugat că „este normal că există această durere, dar o să treacă peste”.

Întrebat dacă PSD nu vrea să cedeze, Fritz a argumentat că „nu poți să faci reformă, nu poți să transmiti clar că s-a schimbat ceva la nivelul guvernării dacă nu se schimbă și unii oameni”.

„De aceea USR va insista în continuare să punem oameni competenți și bine pregătiți pe anumite posturi”, a declarat Fritz.

Referitor la negocierile cu PSD și la ce concesii va face fiecare parte, președintele USR a clarificat că „negocierea nu este pe pondere, încă o dată, această pondere de 20% este dată, și ea trebuie respectată”.

Liderul USR a subliniat că situația este specială pentru că „ceilalți trei parteneri deja au împărțit, să zicem, în fostul guvern toate aceste responsabilități” și „acum a venit un partener nou și de aceea această discuție nu este întotdeauna una ușoară”.

Fritz a conchis că nu consideră că ar trebui să convingă partenerii de coaliție că „responsabilitățile în acest guvern se distribuie conform ponderii politice”.