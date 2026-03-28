G4Media. Ciprian Ciucu, avertisment pentru președintele PSD: „Ce face domnul Grindeanu mi se pare o aventură politică”. Ce a declarat despre creșterea dobânzilor

Primarul Bucureștiului, Ciprian Ciucu, a vorbit într-un interviu exclusiv acordat G4Media despre relația cu consilierii PSD, tensiunile politice de la nivel național și impactul pe care o eventuală criză guvernamentală l-ar putea avea asupra Capitalei.

Întrebat cum va colabora în continuare cu consilierii PSD, în contextul tensiunilor generate de liderul partidului, Sorin Grindeanu, Ciucu a spus că politica locală presupune în mod inevitabil negocieri.

„Tot prin negociere și majorități conjuncturale. Un primar de sector, că îl cheamă Băluță să zicem, are nevoie de sprijin în Consiliu General și de sprijinul primarului. Și atunci se negociază pentru a-și face proiectele, pentru a-mi face proiectele. Altfel, nu ai cum și până la urmă negocierea este ceva normal în politică.”, a declarat Ciucu.

Primarul Capitalei a mai spus că nu acceptă ideea de blocaj administrativ justificat prin lipsa unei majorități politice și că responsabilitatea îi revine celui aflat în funcție.

„E relativ ușor să zici că nu am majoritate. E relativ ușor să dai vina pe alții și să-ți găsești o scuză, nici nu mai îți bați capul după aceea: domnule, nu m-au lăsat ăștia să fac nimic, nu mi-au votat proiectele, nu mi-au votat investițiile, nu mi-au votat bugetul și așa mai departe. Adică e o formă de alibi politic. Dar nu sunt din filmul ăsta. Eu cred că eu trebuie să fac tot ce este posibil să-mi asigur o majoritate pentru a putea să deblochez orașul, pentru a putea să-mi fac proiecte, pentru a putea să-mi fac mandatul.”, a declarat Ciprian Ciucu pentru G4Media.

El a mai declarat că această abordare este importantă pentru a duce la capăt proiectele importante ale orașului și a făcut o paralelă cu modul în care funcționează coaliția la nivel central.

„În logica aceasta lucrez de altfel. Cumva la fel face și Ilie Bolojan. Adică încearcă să țină de coaliție pentru a putea guverna țara.”, a spus el.

În același context, Ciprian Ciucu a criticat acțiunile președintelui PSD, Sorin Grindeanu, pe care le consideră riscante.

„Ce face domnul Grindeanu mi se pare că este o aventură politică, o aventură care nu știu unde îl va duce. Sunt foarte îngrijorat, ca primar, de faptul că în acest context internațional cresc dobânzile, iar o criză politică suprapusă peste criza internațională care duce la creșterea dobânzilor, ar crește și mai mult dobânzile.”, a declarat Ciucu.

„Pentru a face proiecte importante pentru București, linii de tramvai, sistemul de termoficare pe care avem mai multe proiecte în derulare în acest moment – de aceea se circulă greu – pentru a finaliza, nu pentru panseluțe și pentru borduri, ci pentru proiecte de infrastructuri semnificative pentru viitorul Bucureștiului, nu am alte surse în acest moment de investiții decât să apelăm la bănci internaționale sau bănci locale.”, a mai spus el.

Edilul a avertizat că orice creștere a dobânzilor va deveni o greutate, în cele din urmă, pentru cetățeni, întrucât ei vor fi primii care vor fi afectați.

„Crește dobânda, dobândă pe care tot bucureștenii sau copiii lor o vor plăti la un moment dat.”

Primarul Capitalei a transmis apoi câteva mesaje către președintele PSD, prin care a cerut stabilitate politică în perioada următoare.

„De aceea, eu mă aștept și cer domnului Grindeanu, în mod foarte clar, să oprească această aventură politică, să revină la masa guvernului, în coaliție, să mergem mai departe așa cum am decis și au decis în momentul în care au semnat protocolul de guvernare.”, a spus Ciucu.