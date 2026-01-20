Prima pagină » Politic » G4Media. Dominic Fritz: Coaliția trebuie să livreze pentru români, nu să facă teatru politic

G4Media. Dominic Fritz: Coaliția trebuie să livreze pentru români, nu să facă teatru politic

Președintele USR, Dominic Fritz, a declarat că tensiunile permanente din interiorul coaliției de guvernare afectează capacitatea acesteia de a livra soluții reale pentru cetățeni, într-un context economic tot mai dificil.
G4Media. Dominic Fritz: „Nu putem apăra securitatea Arcticii încălcând dreptul internațional”
G4Media. Dominic Fritz: „Nu putem apăra securitatea Arcticii încălcând dreptul internațional”
G4Media. Dominic Fritz, despre amenințările PSD că iese de la guvernare: Să ia odată o decizie
G4Media. Dominic Fritz, despre amenințările PSD că iese de la guvernare: Să ia odată o decizie
UPDATE Accident feroviar lângă București: o persoană încarcerată, intervenție în desfășurare
UPDATE Accident feroviar lângă București: o persoană încarcerată, intervenție în desfășurare
Ministrul Muncii anunță că pensionarii vulnerabili ar putea fi sprijiniți financiar și în 2026
Ministrul Muncii anunță că pensionarii vulnerabili ar putea fi sprijiniți financiar și în 2026
Grindeanu, despre numirile la SRI și SIE: Președintele propune, Parlamentul votează. Directorii trebuie să cunoască arhitectura statului
Grindeanu, despre numirile la SRI și SIE: Președintele propune, Parlamentul votează. Directorii trebuie să cunoască arhitectura statului
Andrei Rachieru
20 ian. 2026, 23:35, Politic

Într-un interviu exclusiv acordat G4Media, Fritz a susținut că ridică constant problema conflictelor interne în ședințele coaliției și a cerut temperarea discursului politic.

Potrivit liderului USR, tema este una recurentă în discuțiile de luni din cadrul coaliției.

„Cum putem noi, coaliție, să funcționăm așa mai departe, atacându-ne mereu unul pe celălalt?”, a spus Fritz, explicând că solicitarea sa de a reduce tensiunea nu vine din lipsa capacității de a susține o dezbatere politică, ci din responsabilitatea față de așteptările publicului.

Dominic Fritz a subliniat că cetățenii așteaptă soluții concrete, nu confruntări politice sterile.

„Eu în fiecare ședință ridic această temă, în fiecare ședință spun că trebuie să scădem temperatura discursului și asta nu pentru că nu aș fi în stare să duc o dezbatere, ci pentru că cetățenii se așteaptă de la noi să venim cu soluții reale, nu cu un teatru politic care efectiv nu are nicio altă finalitate decât să fie un pic de carne pentru structurile de partid, ca să fie mai fericite”, a afirmat el.

În acest context, liderul USR a insistat că principala obligație a coaliției este livrarea de rezultate pentru populație.

„Deci încă o dată această coaliție trebuie să livreze pentru români”, a spus Fritz.

El a făcut referire și la situația economică dificilă, arătând că românii resimt din ce în ce mai acut presiunea financiară.

„Românii au din ce în ce mai puțin bani în buzunar, prețurile cresc, au crescut și taxele și impozitele parțial ca să stopăm o implozie a bugetului de stat și un faliment al României”, a declarat Dominic Fritz.

Președintele USR a atribuit această situație actualei guvernări, pe care a numit-o „guvernul Ciucă-Ciolacu”, subliniind că, în acest context, responsabilitatea politicienilor este cu atât mai mare.

„Cu atât mai mare este răspunderea să ne purtăm într-un fel în care cetățenii mai pot să înțeleagă de ce luăm anumite decizii”, a adăugat el.

În opinia sa, mesajele transmise în spațiul public sunt greu de descifrat pentru populație.

„Adevărul este că momentan foarte puțin se înțelege, e foarte multă cacofonie în spațiul public”, a spus Fritz, sugerând că disputele publice ar putea avea și rolul de a distrage atenția de la problemele reale.

„Poate aceste fumigene care se tot construiesc cu tot felul de conflicte întreținute, poate sunt și o strategie de a nu spune adevărul cetățenilor”, a concluzionat președintele USR.

Recomandarea video

EXCLUSIV „Mafia parafelor” de radiologie lovește și în stomatologie / O sursă din sistem dezvăluie cum clinicile dentare sunt obligate să aibă medic radiolog
G4Media
Mai știi celebra monedă de 100 lei din anii ’90? Suma uriașă cu care se vinde acum, în 2026
Gandul
Iulia Albu a avut un șoc când a primit factura la gaze. Cât are de plătit: 'Oare este o glumă?'
Cancan
„Zeița frumuseții” a renunțat la sportul de performanță la 19 ani și a devenit model: „Să aveți la ce vă uita”
Prosport
Trădarea care a creat superputerea americană: Napoleon a păcălit Spania și a făcut din SUA un imperiu continental
Libertatea
Rugăciunea care aduce liniște și te ferește de rău! Ce să rostești 30 de zile
CSID
Poliția Locală București va folosi „OZN-uri” pentru a amenda automat șoferii care nu plătesc parcarea
Promotor