G4Media. Ilie Bolojan anunță când va fi gata legea pensiilor militare

Premierul Ilie Bolojan a acordat un interviu publicației G4Media, în cadrul căruia a fost întrebat, printre altele, și despre reforma pensiilor militare.

Șeful Executivului a afirmat, cu această ocazie, că legea pensiilor militare va fi gata în două săptămâni, lege care va urmări creșterea treptată a vârstei de pensionare până la 65 de ani. Potrivit acestuia, modificările fac parte dintr-un pachet mai amplu de reformă administrativă și sunt motivate de presiunea bugetară.

„Și reforma pensiilor din sectorul de ordine publică și siguranță națională este prevăzută în pachetul de reformă a administrației. În aceste sectoare, datorită deficitului de personal, reducerea de cheltuieli nu se putea face prin reduceri de personal. (…) Și în maxim 2 săptămâni vom veni cu un proiect care să rezolve această problemă, pentru că avem un termen recomandat în pachetul de lege privind administrația și deja ne apropiem de acest termen, în așa fel încât și în aceste sectoare, acolo unde vârsta de pensionare era, de exemplu, de 47-52 de ani, să o creștem”, a explicat Bolojan pentru G4Media.

Bolojan: Lucrurile trebuie gândite în două etape

Premierul a subliniat că „lucrurile trebuie gândite în două etape: modificarea generală a legii de pensionare în aceste zone și particularizarea pe fiecare sector”. Astfel, vor exista diferențieri între funcțiile care presupun efort fizic ridicat și cele care necesită în principal experiență.

„Una este să fii la Jandarmerie la pază la o instituție publică fără probleme și poți să stai în pază liniștit până la 65 de ani. Și alta este să fii într-un batalion de intervenție, de restabilire a ordinii, la brigada de jandarmi, unde ai nevoie de o anumită forță fizică și unde trebuie gândită o formulă de echivalare a anilor lucrați în așa fel încât să permită o pensionare accelerată. Sunt zone unde ai nevoie de o condiție fizică foarte bună, care înseamnă o pensionare accelerată, unde trebuie făcut efort și sunt zone unde ai nevoie de experiență”, a explicat Bolojan.