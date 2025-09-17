Galaţi, pe harta salvării inimilor. Spitalul Judeţean intră în programul naţional pentru infarct

„Fiecare minut contează atunci când vorbim despre un infarct miocardic acut. Viaţa unui om depinde de rapiditatea cu care primeşte tratamentul potrivit. Am vizitat acest spital şi am văzut cu ochii mei ce înseamnă condiţii moderne de cardiologie intervenţională şi dedicare medicală – dovezi clare că serviciile medicale corecte pot fi oferite atunci când există voinţă, investiţii şi organizare”, susţine ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete.

Programul AP-IMA este finanţat direct de Ministerul Sănătăţii şi asigurǎ materiale sanitare, consumabile şi medicmante cu aceastǎ destinaţie. Pentru pacienţii din întreaga regiune, înseamnă şanse reale de viaţă, acces mai rapid la tratament în momente critice şi echipe medicale pregătite să intervină la secundă.

„De prea multe ori, diferenţa dintre viaţă şi moarte a fost dată de distanţa până la un spital pregătit să intervină. Astăzi, Galaţiul devine un punct esenţial pe hartǎ pentru tratarea pacienţilor cu IMA cât mai aproape de casǎ. Cred cu tărie că nu există investiţie mai valoroasă decât aceea care salvează vieţi”, transmite ministrul.