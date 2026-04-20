Gândul: Moștenirea lui Bolojan, cea mai dezastruoasă guvernare pentru economie de după Revoluție / Toți indicatorii din România s-au dus în cap

Cu ce rămâne România după guvernarea Bolojan?

Cu un nivel de trai puternic deteriorat, cu oameni care au rămas fără locuri de muncă, cu un coș zilnic scumpit simțitor și cu nenumărate falimente.

O analiză Gândul.ro arată cifrele seci ale „salvatorului Ilie Bolojan”, care, de pe 23 iunie 2025, de când a preluat frâiele țării, „după numai zecel luni de mandat, nu este clar ce a salvat guvernul Bolojan, însă, așa cum arată cifrele de la INstitutul Național de Statistică și de la Mnisterul de Finanțe, este clar ce s-a dus în cap”, potrivit publicației citate.

„În spatele cifrelor sunt oameni care și-au pierdut locul de muncă”

„Este un record de distrugere a tuturor indicatorilor privind nivelul de trai din România într-un timp atât de scurt.

Cifrele sunt seci și nu spun toată povestea, dar în spatele lor sunt oameni care și-au pierdut locul de muncă, cărora li s-a scumpit substanțial traiul zilnic, care au dat faliment cu afacerea lor”, arată gândul.

„Nota de plată pentru scăderea deficitului este uriașă: prețurile au explodat, economia este în recesiune, consumul a scăzut puternic, producția din industrie s-a prăbușit.

Ilie Bolojan a venit ca un salvator pentru țară și economie, când a preluat mandatul, pe 23 iunie 2025. La numai 10 luni de la mandat, nu este clar ce a salvat guvernul Bolojan, însă, așa cum arată cifrele de la Institutul Național de Statistică și de la Ministerul de Finanțe, este clar ce s-a dus în cap”.

