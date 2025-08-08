George Simion, singurul lider român prezent la învestirea noului președinte al Poloniei. Simion: Polonia poate fi un model

George Simion a fost prezent miercuri la ceremonia de învestire a lui Karol Nawrocki. Liderul AUR a luat parte și la mașul de susținere al președintelui Poloniei.

La învestirea noului lider polonez a participat o delegație formată din aproape 100 de oficiali străini invitați la Varșovia.

George Simion s-a aflat printre oficialii care au luat parte la eveniment în calitate de vicepreședinte al grupului conservator ECR, fiind singurul reprezentant politic din România, prezent la învestirea președintelui Poloniei.

După ceremonia oficială, mii de polonezi au participat la un marș organizat în cinstea noului președinte, Karol Nawrocki. Atmosfera de sărbătoare l-a impresionat puternic pe liderul român.

„Este motiv de sărbătoare, cum din păcate în România nu am avut. Polonezii au învățat să se bucure, pentru că, după atâtea tristeți, trebuie să avem și momente de bucurie”, a declarat George Simion, într-o intervenție în direct la Realitatea TV.

Potrivit lui Simion, „cei opt ani de guvernare conservatoare în Polonia au permis reforme profunde și crearea unui stat suveran și prosper”.

Reprezentantul AUR a precizat că Polonia poate fi un model pentru România

„Diferența la alegerile din mai între România și Polonia a fost făcută exact de cei opt ani de guvernare în care Lege și Justiție a reușit să pună oameni onești, curați, desprinși de moștenirea sistemului comunist și de întreaga infecție care a fost. (…) Este un model pentru noi acum Polonia. O guvernare suveranistă. După zece ani în care președintele Duda a avut două mandate de succes, cu proiecte interesante – precum Inițiativa celor Trei Mări – vine acum Karol Nawrocki, care va continua această muncă. Sperăm să existe cât mai curând o schimbare și în România, pentru că Donald Tusk este, pentru publicul nostru, echivalentul acestei coaliții toxice care ne guvernează acum”, a precizat Simion.

Liderul AUR a subliniat că, „indiferent de pozițiile autorităților de la București, va lupta pentru imaginea României și pentru păstrarea” unor relații diplomatice bune cu Polonia.

„Cred că românii s-au trezit, cred că am câștigat inima lor și votul popular. Din păcate, există încă un regim care se agață de trecut, de acești 35 de ani care, în mare parte, au fost nocivi. Sunt cei care au dat lovitura de stat în 1989 și care nu sunt foarte democrați. A fost același regim comunist în toată Europa de Est, dar numai ai noștri se agață de putere. Sper că măcar de acum înainte ne vom democratiza și noi ca societate”, a conchis Simion.