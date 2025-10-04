George Simion lansează un nou atac la adresa lui Nicușor Dan: „V-am spus că e autist și nu m-ați crezut”

„V-am spus că e autist și nu m-ați crezut. I-ați crezut pe cei care vă spuneau că dobor euro și toată economia, că scot România din UE și din NATO. Puteam fi ca Polonia, acum suntem de râsul lumii…”, a scris George Simion pe contul său oficial.

Postarea a generat reacții și discuții în mediul online, fiind un atac dur la adresa președintelui statului și a percepției publice asupra mandatului său.

Reacția lui George Simion se alătură astfel unui val de critici și dezbateri despre eficiența și stilul de conducere al președintelui, ridicând întrebări despre modul în care acesta gestionează responsabilitățile publice.

Liderul AUR a mai folosit termenul „autist” în mod peiorativ la adresa lui Nicușor Dan, atât în campania electorală din 2025, cât și ulterior, în diverse contexte. De pildă, în contextul unei întâlniri cu români din diaspora la Bruxelles, Simion a spus despre contracandidatul său că „e autist, săracu’”.

În urma acestor afirmații, în luna mai a acestui an, un reprezentant CNC a criticat comportamentul „nepotrivit pentru un președinte” al lui Simion. La acel moment, Nicușor Dan a menționat că analizează posibilitatea de a depune o sesizare oficială la CNCD, însă până în prezent nu există noi informații legate de posibile demersuri în acest sens.

Ulterior, în urma reacțiilor negative, inclusiv din partea asociațiilor pentru drepturile persoanelor cu autism, George Simion și-a cerut scuze, afirmând că a folosit un termen nepotrivit și că intenționa să-l numească pe Nicușor Dan „securist”, „nazist”, „marxist”, „coldist” și „soroșist”.