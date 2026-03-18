Glad Varga (PNL): ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete a trecut de la gestionarea spitalelor… la diagnosticarea coaliției

Liberalul Glad Varga îi reproșează lui Alexandru Rogobete că etichetează guvernul în termeni medicali, în loc să fie preocupat de starea spitalelor din România.
„Se pare că ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete a trecut de la gestionarea spitalelor… la diagnosticarea coaliției. Problema e că, în loc să trateze sistemul sanitar, a început să pună etichete pe Guvern: „preanestezie”, „nu încă la ATI”.
Domnule ministru, cu respect: Guvernul nu e pacientul dumneavoastră. Și nici scena politică nu e sală de gardă unde fiecare își dă cu părerea după ureche.
Rolul unui ministru – indiferent de partid – nu este să facă stand-up cu metafore medicale despre propria echipă, ci să pună umărul la stabilitate. Pentru că, surpriză: dacă Guvernul „leșină”, nu există secție unde să-l internăm”, a scris într-o postare pe Facebook, Glad Varga.
LIberalul susține, în continuare că în timp ce ministrul Sănătății vorbește despre „preanestezie”, românii încă așteaptă tratament real pentru problemele din sănătate.
„Acolo ar trebui concentrată energia, nu pe comentarii despre coaliție.Și încă ceva: când ești la guvernare, nu mai ești doar PSD. Ești ministrul României. Asta înseamnă responsabilitate, nu replici de conferință de presă. Dacă tot folosim analogii medicale, poate ar fi utilă o „ședință de terapie” în interiorul PSD, nu pentru Guvern. Pentru că direcția politică greșită nu se tratează cu declarații, ci cu decizii”, a transmis Varga.