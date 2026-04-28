Grindeanu: Dacă vrem să schimbăm ceva, vrem să schimbăm primul ministru, în niciun caz președintele

„Pe mine mă interesează să înlătur minciunile spuse de premier aseară și nu doar… Cum că PSD-ul și eu facem majorități să suspendăm pe președintele Nicușor Dan. Noi am făcut această moțiune să-l schimbăm pe el, nu pe președinte. Asta ca să fie foarte clar și să nu încerce să arunce niște scenarii false care nu au niciun fel de legătură (…) E o minciună, e un neadevăr. Dacă vrem să schimbăm ceva, vrem să schimbăm primul ministru, în niciun caz președintele”, a declarat Sorin Grindeanu, la România TV.

Sorin Grindeanu a respins, totodată, acuzațiile aduse de premier potrivit cărora liderul PSD ar fi mințit în legătură cu discuțiile purtate la Bruxelles.

„Am mai văzut o chestiune legată de faptul că am mințit când am fost la Bruxelles și că europenii mă privesc și privesc Partidul Social-Democrat ciudat. Eu vă rog să verificați ce au declarat colegii de la EFB, de la PES, ce au declarat lidera de grup. (…) Să-și vadă cât mai poate la guvern câteva zile de treaba dumnealui și să nu mai arunce minciuni în spațiul public”, a afirmat Grindeanu.

Acesta a reiterat că acordul parlamentar cu AUR în jurul moțiunii de cenzură vizează strict schimbarea Guvernului și a prim-ministrului, fără alte negocieri ulterioare.

„Aceasta este o înțelegere parlamentară, este o înțelegere care are ca scop înlăturarea acestui guvern și în principal a primului ministru și care nu are niciun fel de înțelegeri post-moțiune sau nu există niciun fel de înțelegeri post-moțiune”, a mai declarat Grindeanu.

În final, liderul PSD a susținut că scenariile vehiculate în ultimele zile sunt false.

„Toate celelalte lucruri spuse în spațiul public în aceste zile, unele dintre ele amintite de mine mai înainte, sunt minciuni”, a afirmat Sorin Grindeanu.