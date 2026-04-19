Grindeanu, replică dură la atacurile din partea USR: Voi sunteți din spuma mării, sunteți puri

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a vorbit duminică seară, la Antena 3 CNN, despre consultarea internă a partidului de luni, 20 aprilie, dar și despre tensiunile din coaliția de guvernare.

Liderul social-democrat a respins acuzațiile și interpretările apărute în spațiul public, susținând că prezența PSD la guvernare a contribuit la temperarea unor măsuri cu impact negativ asupra populației.

„Dacă nu stăteam (în coaliție – n.r.), probabil că în acest moment aveam un TVA, cum s-a propus inițial, de vreo 24%. Dacă nu stăteam acolo și să ne certăm, în mod sigur salariul minim nu era crescut”, a afirmat acesta.

Grindeanu a mai susținut că PSD a intervenit pentru a limita efectele unor politici economice și sociale.

„Dacă nu stăteam acolo, toate lucrurile legate de CASS ar fi arătat mult mai rău. Dacă nu stăteam acolo, toate aceste tăieri otova ar fi arătat de asemenea foarte rău. Și măcar pentru aceste lucruri a meritat statul acolo”, a afirmat liderul PSD la Antena 3 CNN.

Grindeanu a răspuns și atacurilor venite din partea USR, inclusiv pe tema numirilor și a reformelor instituționale, reiterând poziția PSD privind susținerea unor propuneri fără beneficii speciale.

„Eu am votat și PSD-ul a votat moțiunea simplă contra ministrei Buzoianu pentru că a lăsat 150.000 de oameni fără apă de Crăciun. Da, am spus că voi vota avocatul poporului dat de USR, dar nu unul cu pensie specială. Le-am spus, „nu propuneți, că sunteți un partid care puteți să veniți și cu propuneri de alte persoane care nu sunt deținătoare de pensie specială”. (…) Că voi sunteți din spuma mării, sunteți puri. Și n-au venit”, a spus Grindeanu.

Dominic Fritz: Adevărul e altul. Sperați să profitați de haos, să vă întoarceți la butoane nestingheriți

Reacția sa vine după ce liderul USR, Dominic Fritz, a acuzat social-democrații că „fac jocuri de putere pe spinarea oamenilor” și că încearcă să provoace o criză politică pentru a reveni la controlul guvernării.

„Ați încercat să ne intimidați încă din primele săptămâni ale acestei guvernări. Ați organizat campanii de denigrare împotriva miniștrilor USR (…) Acum vreți să schimbați premierul cu un an înainte de termenul agreat. De ce? Cu siguranță nu pentru români. (…) Adevărul e altul. Sperați să profitați de haos. Să declanșați criza politică, să vă întoarceți la butoane nestingheriți și să fie totul ca înainte, ca pe vremea lui Ciucă și Ciolacu”, a scris Fritz.