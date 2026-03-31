Grindeanu: Să vorbești de aroganță venind dinspre Palatul Victoria, e un pic de râs. Colegii din coaliție să se abțină din a ne da lecții

Întrebat despre declarația premierului Ilie Bolojan în care spune că este o aroganță politică să ceri schimbarea cuiva fără să spui ce urmează și ce pui în loc, liderul PSD, Sorin Grindeanu, a spus că „să vorbești de aroganță venind dinspre Palatul Victoria, e un pic de râs, dacă nu de plâns”.
Sursa foto: EMANUEL TITUS ILIESI / MEDIAFAX FOTO
Alexandra-Valentina Dumitru
31 mart. 2026, 13:45, Politic

Grindeanu a fost întrebat ce ar vrea să pună în loc și cum vede viitorul guvern în contextul în care PNL și USR au spus că nu vor negocia cu PSD un viitor guvern dacă va părăsi guvernarea.

„PSD-ul va decide pentru PSD și ținând cont de părerile românilor. Eu nu dau lecții celor de la PNL și nu voi da. Eu și noi nu vom spune celor de la PNL ce să facă și nici celor de la USR. Noi hotărâm pentru noi în concordanță cu ce ne spun românii și ce credem noi că este bine pentru românii. Și asta vom vota. Mânați de aceste dorințe sau de aceste informații, ținând cont de aceste lucruri, vom vota în 20 aprilie pentru decizia politică a PSD. Asta nu înseamnă că impunem lucruri celor de la PNL sau USR”, a declarat Grindeanu, marți, înt-o conferință de presă la Brașov.

Liderul PSD susține că PSD-ul exclude „din start” să facă o alianță cu partidele extremiste.

„Și din al doilea punct de vedere, nu vom vota sau nu vom susține un guvern minoritar. Am anunțat lucrurile astea din timp. Acum nu pot să anticipez și nu știu ce vor vota colegii mei în 20 aprilie, dar vă asigur că imediat după vot o să vin în fața dumneavoastră, a presei, a românilor și să vă spun ce acțiuni vom face, având în vedere ce decizie politică se va lua”.

„Nu mi-am permis să le dau lecții”

Grindeanu și-a invitat colegii din coaliție „la un pic de decență. Și cei de la PNL și cei de la USR”.

„Nu mi-am permis în această perioadă să le dau lecții nici lor și nici altora despre cum să se organizeze în interior. Și nici n-am de gând să o fac. E treaba PNL-ului cum se organizează în intern și e treaba USR-ului. Și dacă nu mi-am dat cu părerea despre ei, am pretenția și avem pretenția să se abțină din a ne da lecții. Pentru că noi decidem pentru noi. Pentru PSD. Pot să mă gândesc când văd lecții pe care le primesc, nu știu, de la oameni politici care niciodată n-au vrut binele PSD-ului, că ne vin acele lecții pornind de la o dragoste față de PSD, în ghilimele. Dar i-aș invita, așa cum am spus, să se abțină. Un soi de decență n-ar strica”, spune Grindeanu.

