Guvernul a aprobat exproprierea a 1.750 de imobile pentru Autostrada Sibiu-Făgăraș

Printre cele mai importante decizii se numără aprobarea exproprierilor pentru aproape 1.750 de imobile necesare construcției tronsonului 2 al Autostrăzii Sibiu – Făgăraș, pe raza localităților Avrig, Cârța și Porumbacu de Jos. Măsura permite deschiderea șantierelor pe terenurile indispensabile realizării acestui obiectiv de investiții.

Tot în zona de mari proiecte rutiere, Guvernul a avizat extinderea coridorului de expropriere pentru Lotul 4 al Centurii București Nord, în zona Pantelimon, dar și suplimentarea despăgubirilor și actualizarea documentațiilor cadastrale pentru secțiunea Mihăiești – Suplacu de Barcău a Autostrăzii Brașov – Târgu Mureș – Cluj – Oradea.

Fondurile alocate pentru aceste măsuri se ridică la peste 1,36 milioane lei, sursa de finanțare fiind asigurată din fonduri europene.

În plan regional, o parte din terenul administrat de Aeroclubul României trece în domeniul public al județului Dolj, pentru amenajarea unui parc aeronautic, investiție care trebuie realizată în termen de cinci ani.

„Executivul a aprobat, totodată, modificarea Ordonanței nr. 15/2002 privind tarifele de utilizare a drumurilor naționale. Documentul actualizează nivelul rovinietei și al amenzilor contravenționale aplicate șoferilor care circulă fără taxă. Impactul financiar estimat al măsurilor se ridică la circa 130 de milioane de euro, fonduri care vor contribui la întreținerea și modernizarea rețelei rutiere. În paralel, Guvernul a aprobat și o ordonanță care vizează domeniul feroviar. Actul normativ introduce reguli clare privind testarea personalului cu atribuții de siguranță la consumul de alcool și substanțe psihoactive, stabilește cadrul legal pentru recoltarea și analiza probelor biologice și definește transportul de tip „tram-train”, oferind Ministerului Transporturilor și Infrastructurii competența de a emite reglementări pentru acest nou tip de mobilitate. Suplimentar, sunt corectate erori tehnice și se aliniază legislația națională la directivele europene. Prin aceste măsuri, Guvernul, prin Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, își reafirmă angajamentul pentru finalizarea marilor obiective de infrastructură, reiterând preocuparea constantă pentru finanțarea întreținerii drumurilor și modernizarea transportului feroviar printr-un cadru legal clar și adaptat realităților europene”, transmite ministrul.