Prima pagină » Politic » Guvernul a plafonat marja la carburanți, anunță UDMR

Guvernul a plafonat marja la carburanți, anunță UDMR

Executivul a plafonat marja comercială la benzină și motorină și a condiționat exporturile de o autorizație prealabilă. Barna Tánczos avertizează că sunt necesare intervenții suplimentare. UDMR va continua negocierile în coaliție pentru noi măsuri de control al prețurilor la pompă.
Sursa foto: Alexandru Dobre/Mediafax Foto
Andreea Tobias
26 mart. 2026, 14:29, Politic

Prin ordonanța adoptată joi, Executivul a declarat stare de criză pe piața petrolului până la 30 iunie 2026, cu posibilitate de prelungire.

În perioada 1 aprilie – 30 iunie, marja comercială la benzină și motorină nu poate depăși media fiecărui operator din 2025.

Exportul de benzină și motorină va fi posibil numai cu autorizarea prealabilă a Ministerului Economiei și a Ministerului Energiei. Restricția se aplică și livrărilor în interiorul UE.

Totodată, conținutul de biocombustibil din benzină poate fi redus temporar de la 8% la minim 2%, pentru a contribui la scăderea prețului final. Operatorii care încalcă limita de marjă sau exportă fără autorizație riscă amenzi.

Tánczos Barna: măsurile sunt un prim pas, dar nu sunt suficiente

Barna Tánczos declară că ordonanța adoptată joi reprezintă „primul pas către reglementarea prețurilor pe piața combustibililor”. UDMR susține însă în continuare intervenții suplimentare.

„UDMR susține în continuare că sunt necesare intervenții suplimentare și limitarea prețurilor. Vom continua discuțiile în cadrul coaliției pentru a putea adopta măsuri suplimentare care să țină sub control prețurile la benzinării”, a declarat Tánczos.

De ce contează restricția la export

Una dintre cele mai importante măsuri din pachetul adoptat este condiționarea exporturilor de obținerea unei autorizații. Scopul declarat este păstrarea în țară a unei cantități mai mari din combustibilul produs de rafinăriile naționale. Tánczos a precizat că măsura „introduce, practic, o interdicție la export” și că aceasta va contribui la menținerea stocurilor pe piața internă.

Măsurile adoptate acum de guvern:

  • Declararea stării de criză pe piața petrolului și/sau a produselor petroliere până la 30 iunie (cu posibilitatea prelungirii).
  • Limitarea marjei comerciale. În perioada 1 aprilie – 30 iunie, în cazul benzinei și motorinei, marja comercială nu poate depăși marja medie aplicată de respectivul operator economic în 2025.
  • Condiționarea exportului de obținerea unei autorizații. Exportul de benzină și motorină, precum și livrarea acestora în interiorul UE, sunt posibile numai cu autorizarea prealabilă în scris a Ministerului Economiei și a Ministerului Energiei.
  • Reducerea conținutului obligatoriu de biocombustibil. Conținutul de biocombustibil al benzinei comercializate pe piață poate fi redus temporar de la 8% în prezent la minimum 2% pe durata măsurilor de protecție.
  • Aplicarea de amenzi în cazul încălcării limitei de marjă sau al exportului fără autorizație.

