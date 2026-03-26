Guvernul a plafonat marja la carburanți, anunță UDMR

Prin ordonanța adoptată joi, Executivul a declarat stare de criză pe piața petrolului până la 30 iunie 2026, cu posibilitate de prelungire.

În perioada 1 aprilie – 30 iunie, marja comercială la benzină și motorină nu poate depăși media fiecărui operator din 2025.

Exportul de benzină și motorină va fi posibil numai cu autorizarea prealabilă a Ministerului Economiei și a Ministerului Energiei. Restricția se aplică și livrărilor în interiorul UE.

Totodată, conținutul de biocombustibil din benzină poate fi redus temporar de la 8% la minim 2%, pentru a contribui la scăderea prețului final. Operatorii care încalcă limita de marjă sau exportă fără autorizație riscă amenzi.

Tánczos Barna: măsurile sunt un prim pas, dar nu sunt suficiente

Barna Tánczos declară că ordonanța adoptată joi reprezintă „primul pas către reglementarea prețurilor pe piața combustibililor”. UDMR susține însă în continuare intervenții suplimentare.

„UDMR susține în continuare că sunt necesare intervenții suplimentare și limitarea prețurilor. Vom continua discuțiile în cadrul coaliției pentru a putea adopta măsuri suplimentare care să țină sub control prețurile la benzinării”, a declarat Tánczos.

De ce contează restricția la export

Una dintre cele mai importante măsuri din pachetul adoptat este condiționarea exporturilor de obținerea unei autorizații. Scopul declarat este păstrarea în țară a unei cantități mai mari din combustibilul produs de rafinăriile naționale. Tánczos a precizat că măsura „introduce, practic, o interdicție la export” și că aceasta va contribui la menținerea stocurilor pe piața internă.

Măsurile adoptate acum de guvern: