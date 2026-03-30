Guvernul Bolojan pregătește noi măsuri pentru carburanți și accelerează proiectele de infrastructură

Prim-ministrul Ilie Bolojan a anunțat că Guvernul va aproba în perioada următoare un al doilea pachet de măsuri pentru sprijinirea populației și economiei, în contextul creșterii prețurilor la carburanți, un fenomen resimțit la nivel european.

Declarația a fost făcută în cadrul unei întrevederi desfășurate la Palatul Victoria cu Apostolos Tzitzikostas, comisar european pentru transport durabil și turism, potrivit unui comunicat al Guvernului.

Discuțiile au vizat, pe lângă criza carburanților, proiectele de interconectare în transporturi, mobilitatea militară și viitoarea strategie europeană pentru turism durabil.

Memorandum între România, Grecia și Bulgaria pentru dezvoltarea infrastructurii de transport transfrontaliere

Premierul a subliniat buna colaborare cu echipa Comisiei Europene și a evidențiat importanța cooperării regionale, menționând semnarea unui memorandum între România, Grecia și Bulgaria pentru dezvoltarea infrastructurii de transport transfrontaliere.

În cadrul întâlnirii au fost prezentate și principalele proiecte de infrastructură aflate în derulare, cu accent pe finalizarea investițiilor prin PNRR.

Totodată, autoritățile române urmăresc utilizarea fondurilor europene, inclusiv prin programul SAFE, pentru a îmbunătăți conexiunile cu Republica Moldova și Ucraina, prin autostrăzile A8 și A7.

Cooperarea cu Bulgaria și Grecia sunt direcții strategice

Ministrul Transporturilor, Ciprian Șerban, a declarat că România accelerează implementarea proiectelor și simplifică procedurile administrative, având ca priorități interconectarea regională și dezvoltarea Portului Constanța.

De asemenea, acesta a subliniat că mobilitatea militară și cooperarea cu Bulgaria și Grecia sunt direcții strategice, reflectate inclusiv în bugetul pentru 2026.

La rândul său, comisarul european Apostolos Tzitzikostas a evidențiat rolul geostrategic al României în securitatea regională și a insistat asupra necesității accelerării proiectelor de interconectare, precum Coridorul Vertical.

Oficialul european a dat asigurări că Executivul comunitar este pregătit să sprijine aceste inițiative atât financiar, cât și prin expertiză tehnică.

Strategia privind turismul durabil

Referitor la criza carburanților, comisarul a subliniat că este nevoie de o cooperare strânsă între statele membre pentru depășirea situației.

Un alt subiect abordat a fost dialogul inițiat de Comisia Europeană cu statele membre pentru elaborarea unei viitoare strategii a Uniunii Europene privind turismul durabil.

La întâlnire au mai participat miniștri și oficiali guvernamentali din domeniile transporturilor, economiei și afacerilor europene.