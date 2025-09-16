Horațiu Potra, după anularea alegerilor de către CCR – instigare la revolte violente de stradă și diseminare de informații false

Alte detalii din rechizitoriul redactat de procurori în cazul Georgescu.

Subiectul anulării alegerilor a fost dezbătut cu multă emoție în toată societatea românească, deja împărțită în două zone distincte.

În mediul online au fost diseminate mesaje agresive în care se insistă pe caracterul nedrept și nejustificat al anulării alegerilor.

În textul rechizitoriului se specifică faptul că aceste mesaje au avut ca scop „generarea și augmentarea unui sentiment de ură și revoltă la adresa ordinii sociale și juridice statornicite în țara noastră”.

Perchezițiile informatice au relevat sentimentul de nemulțumire dat de anularea alegerilor și necesitatea unei replici dure.

În grupul de WhatsApp RALF, au fost distribuite articole din presă pe tema anulării alegerilor și s-a discutat pe tema unei posibile ieșiri în stradă.

Martorul Adrian Ursu: „Acum trebuie făcut ceva, mers peste ei și dat foc”.

Inculpatul Iulian Aniță: „Ce facem, șeful, dacă e așa? Ieșim?”

Horațiu Potra: „Așteptăm să vedem ce declară CG”.

„Ruperea UE este soluția, nu doar ieșirea”

Rechizitoriul reține și discuțiile lui Horațiu Potra cu caracter anti-european.

În Grupul de WhatsApp „Grup Potra 1”, Iulian Aniță face referire la ieșirea României din UE, iar Potra completează: „Ruperea UE este soluția, nu doar ieșirea”.

Alte discuții, purtate pe Tik Tok în data de 6 decembrie, între utilizatorul Matei Dărăbanț (care este și inculpate în dosar) și Laurențiu Rus relevă necesitatea unei revolte sociale violente:

„Așa zice și socru-meu, că trebuie păstrat calmul. Dar cică pe Georgescu îl bagă la pușcărie pe nașpa. Că altfel nu au cum să-l scoată din joc. Și clar, dacă e de ieșit, ori ca la revoluție, ieșit să rupi tot, ori deloc. Să ieșim cu pancarte, să stăm în frig și ăia să se uite la TV de acasă, nu are rost”.

„Împușcați în cap, ca pe Ceaușescu”

Tot Matei Dărăbanț vorbește pe mesageria Facebook cu utilizatorul Cătălin Banea, ocazie cu care primul îi transmite interlocutorului opiniile cu privier la activități violente: „Revoluție”, „Omorâți totul”, „Legați de stâlp”, „Împușcați în cap”, „Ca pe Ceaușescu”, cu privire la „CCR, toți 9 judecători” și „PSD, și PNL, și USR”.

Dosarul reține și discuția dintre Dan-Cristian Panța (inculpat) și utilizatorul „Stefi”, în care primul scrie că „iasă revoluție” și că „se împușcă oamenii” sau cu utilizatorul „Sasu”, care-I trimite o fotografie jpeg, cu textul „s-a dus șeful tău”, la care Panța răspunde: „Vrăjală, nu au cum, iasă revoluție”.

Scenariul revenirii în țară a lui Potra

În contextul nemulțumirii legate de anularea alegerilor, Horațiu Potra decide să revină în țară, astfel că, la data de 7 decembrie 2024, acesta a aterizat în București și s-a cazat la Hotelul Marriott, care a admis, în discuțiile cu procurorii, că, odată cu decizia lui Potra de revenire în țară, au fost rezervate mai multe camera pentru mai multe persoane, însă doar Potra a locuit efectiv într-una.

Din discuția purtată pe WhatsApp între Potra și Bogdan Baciu, pe 6 decembrie, Potra scrie că vine în țară ca să poată să voteze și că „mergem toți cu CG”.

Când Baciu îl anunță de anularea alegerilor, Potra scrie că „va fi revoluție”. Baciu îi spune că va lua cu el un pistol pentru care deține permis, pentru a nu se trezi că vor fi atacați. Baciu îl întreabă pe Potra unde urmează să se întâlnească, iar Potra îi răspunde că „trebuie protejat nenea”.

Informații false privind intenția autorităților de a implica România în războiul din Ucraina

De asemenea, la percheziția informatică, în telefonul lui Potra au fost găsite mai multe înregistrări video realizate de acesta în data de 7 decembrie, pe când se afla în tranzit în Dubai din Congo spre România.

El este în mod explicit revoltat și „incită la acțiuni de violență”, se arată în rechizitoriu.

Într-un apel vide primit de la Alexandru Mole, acesta solicită intervenția forțelor armate.

Prin intermediul platformelor de comunicare, Horațiu Potra a diseminat trei videoclipuri în care și-a exprimat nemulțumirea față de decizia CCR.

De asemenea, procurorii rețin că acesta a asociat videoclipurile cu diseminarea de informații false privind intenția autorităților române de implicare a României în războiul din Ucraina, îndemnând publicul la manifestații violente.

„Globaliștii au ajuns în România, au pus mâna pe România, îi gata”

Clip 1: „Nu vă lăsați duși de nas de ăia care zic să nu ieșiți cu parul, să nu faceți manifestații și violențe. Asta-i o vrăjeală! Nu merge, în România s-o dovedit, (…) De aia vă zic, oameni buni, ieșiți pentru libertatea voastră, pentru copiii voștri, o să vă bage ăștia-n război, vă trimit în război în Ucraina carne de tun, o să vedeți, o să fie prea târziu. Dac-acuma nu vă treziți, nu visați că, bă, se reface turul și câștigă Georgescu…cu… majoritate…cu 60%. Nu, pentru că n-o să-l mai bage la alegeri și chiar dacă-l bagă la alegeri, le falsifică acolo pe față. Iese și zice… o câștigat Gheorghe sau altcineva. Nu visați, oameni buni! Aicea globaliștii au ajuns în România, au pus mâna pe România, îi gata. Dacă poporul nu se revoltă acuma, suntem morți toți…. noi, toți, copiii noștri, tot tot ce-aveți proprietăți se duce pe apa sâmbetei, să nu zic pe…altceva. Deci asta vă zic, eu vă îndemn, pe riscul meu, pe riscul meu personal, da? Să vină să m-aresteze DIICOT-ul, SRI-ul SPP-ul, cine vor ei, să vină să mă ieie să mă aresteze. Eu zic da! Instigare la revoltă, români, ieșiți cu parul și pe ei și pe mama lor! Doamne ajută!”

„Cu parul trebuie ieșit”!

Clip 2: ”Da’ vin în România, că nu mi să pare normal. Și hai să vedem atuncea care-s românii ăia patrioți, care au curaju’ să iasă. Dacă au curaju’. Și-i rog pe toți să iasă! Și nu tre’ să ieșim cu lozinci: ”Vă rugăm, democrație!”. Nu. Cu paru’! Cu paru’ tră’ ieșit, că ăștia nu știu de altceva! Numa de frica parului știu! Așa trăbă’ ieșit! O zi bună vă doresc! Și trăiască România! Liberă! Și Democratică! Salut!”

„Să mă aresteze pe mine Iohannis! (…) Eu instig la revoltă”

Clip 3: ”N-am câștigat niciun ban în România, dar vin acasă. Să mă aresteze pe mine Iohannis! Mă doare în p…ă. Dar, uite aici! Eu instig la revoltă!

Toți românii care mai au sânge în instalație să iasă cu parul, cu parul pe stradă!

Cu parul să îi alergăm! Să îi fugărim… cum zic ăștia, peste Dunăre. Băga-mi-aș ceva! Hai salut! Uite acum ajung la avion.”