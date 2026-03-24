Ilie Bolojan despre amânarea ședinței de Guvern privind criza carburanților: „CES a amânat pronunțarea unei decizii și a cerut o întâlnire cu patronatele” / O primă ordonanță cu măsuri, adoptată miercuri sau joi

Premierul României, Ilie Bolojan, a explicat marți seară, într-o intervenție la Euronews, motivele pentru care ședința de guvern privind declararea situației critice în sectorul produselor petroliere a fost amânată, dar și măsurile analizate pentru a limita impactul scumpirilor asupra populației.

Premierul a precizat că întârzierea a fost cauzată de lipsa unui aviz din partea Consiliului Economic și Social, în contextul unor rezerve exprimate de patronate.

„Pe fondul discuțiilor legate de prețul carburanților, am pregătit acest prim proiect de ordonanță și astăzi CES-ul, care este un organism care trebuie să avizeze acest tip de proiecte, a amânat, practic, pronunțarea unei decizii, solicitându-ne să facem o întâlnire într-un Consiliu tripartit, la care să participe și patronatele.”, a declarat Bolojan.

Ilie Bolojan a anunțat că discuțiile vor continua rapid, pentru ca actul normativ să fie adoptat în cel mai scurt timp.

„Mâine, la ora 11, va fi un Consiliu tripartit, cu participarea guvernului, sindicatelor și patronatelor, iar de la ora 12.30 va fi acest CES, în așa fel încât să parcurgem procedura și mâine după-amiază sau cel târziu joi să putem adopta acest act normativ.”, a spus premierul.

De asemenea, Ilie Bolojan a explicat că scumpirile sunt generate de contextul internațional, în special de tensiunile din zona Golfului Persic, care au dus la creșteri ale prețului petrolului.

„Avem o creștere a prețurilor la țiței și la motorină, în principal de peste 50% sau de 70%, lucru care ne impactează și pe noi, impactează toate țările europene.”, a spus premierul.

În acest context, Guvernul încearcă să limiteze creșterile de preț pentru consumatori, inclusiv prin reducerea adaosurilor comerciale: „Unul din punctele care limitează adaosurile care pot fi aplicate la combustibil propune reducerea acestora la jumătate, în așa fel încât să nu existe o posibilitate de creștere speculativă a prețurilor.”

„O reducere a marjei de adaos la jumătate i-ar putea duce pe unii comercianți în situația în care să nu-și poată acoperi costurile, ceea ce ar putea duce la o penurie de combustibil în anumite stații independente.”, a spus Bolojan.

În ceea ce privește rolul statului, Ilie Bolojan a dat asigurări că și autoritățile vor suporta o parte din aceste costuri.

„Statul român își va asuma partea lui de contribuție și niciun ban pe care l-am încasat suplimentar, de exemplu din TVA, nu va rămâne în pușculița statului.”, a spus premierul.

Acesta a mai spus că efectele crizei nu pot fi eliminate complet, dar pot fi împărțite mai echitabil între stat, companii și cetățeni.

„Este clar că cetățenii vor plăti un preț, va plăti și statul un preț, pentru că orice se întâmplă pe piața globală a petrolului are un impact pe care nu îl putem evita.”

Ședința extraordinară a Guvernul României programată marți, la ora 17:00, a fost amânată după ce Consiliul Economic și Social a întârziat avizarea proiectului. Executivul urma să declare criză pe piața carburanților și să adopte măsuri precum limitarea adaosurilor comerciale, restricționarea exporturilor și controlul prețurilor.