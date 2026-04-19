Ilie Bolojan despre scenariile după retragerea PSD din Guvern: „În funcție de ceea ce va decide PSD într-o manieră sau alta, nu voi demisiona din funcția de premier”

Duminică, premierul Ilie Bolojan a declarat că nu va demisiona din funcția de premier, spunând că nu au fost prezentate soluții alternative la actuala guvernare și că rămâne în funcție pentru a asigura continuitatea executivului.
Sursa foto: Alexandru Nechez/Mediafax Foto
Nițu Maria
19 apr. 2026, 22:26, Politic

Premierul României, Ilie Bolojan, a declarat duminică seară, la B1 TV, că nu intenționează să demisioneze din funcția de premier, indiferent de decizia pe care o va lua PSD în ședința internă de luni.

Întrebat care va fi strategia sa în contextul în care PSD își retrage sprijinul politic și urmează ședințe decisive în celelalte partide din coaliție, Bolojan a respins ideea că actuala criză politică ar avea la bază soluții de reformă diferite, prezentate de partenerii de guvernare.

„După cum ați văzut în toate aceste zile, nu există niște critici legate de anumite lucruri care nu au fost respectate din planul de guvernare, legate de ce nu s-a făcut sau niște soluții care sunt propuse, care să îndrepte lucrurile. Dacă aș vedea că există o soluție, că ceva nu s-a făcut bine, care ar îndrepta lucrurile, dacă premierul Bolojan ar fi ținut banii țării strânși într-o anumită zonă și nu i-ar fi eliberat, dacă s-ar fi putut face niște reforme altele decât s-au făcut până acum, dacă ar fi fost niște soluții pe care PSD le-ar fi propus până acum, dar nu le-a propus niciodată, atunci credeți-mă că n-ar fi fost niciun fel de problemă ca să mă retrag din această funcție”, a spus premierul.

El a declarat că, în absența unor propuneri alternative, consideră că are responsabilitatea de a continua guvernarea în contextul economic și politic dificil din prezent.

„Asta cât se poate declara. Dar nu există soluții, n-au fost prezentate alte soluții și am această responsabilitate să asigur funcționarea guvernului pentru că avem niște provocări foarte importante pe o perioadă următoare”, a mai afirmat Ilie Bolojan.

Ilie Bolojan a declarat totodată că decizia de a rămâne în funcție nu depinde de votul PSD-ului, ci de nevoia de a asigura stabilitatea guvernării în perioada următoare.

„Deci, în funcție de ceea ce va decide PSD într-o manieră sau alta, nu voi demisiona din funcția de premier. Asta este prima chestiune”, a transmis el.

