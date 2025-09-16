Ilie Bolojan: Nu putem închide anul acesta cu un deficit bugetar sub 8%

Întrebat, la Antena 3 CNN, dacă este adevărat că deficitul României, în mod real, neprezentat opiniei publice, este de undeva la 10, chiar 11%, ţinând cont şi de dobânzi, Bolojan a negat această situaţie.

„Nu este în această situaţie, dar este evident că între datele pe care le-am primit oficial la instalarea acestui guvern şi datele pe care le-am constatat, sigur am văzut că erau multe cheltuieli care, nefiind prinse în buget, erau însă viitoare angajamente de plată. Degeaba prins în buget nişte sume pentru dobânzi care sunt mult mai mici. Deficitul este mai mare decât cel care era anunţat la începutul anului şi la jumătatea anului”.

În legătură cu ţinta de deficit pentru finalul anului, prim-ministrul a explicat motivele pentru care România nu se poate închide sub 8%.

„Am fost întrebat de către jurnaliştii de economic pe ce deficit ne vom închide şi le-am spus foarte corect că nu ne putem închide anul acesta sub 8% cu toate măsurile care le-am luat, din două motive. Pe de-o parte, pentru că aceste măsuri au fost luate deja în al doilea semestru, la începutul celui de-al doilea semestru, au efect doar pe ultimele patru luni ale anului, o parte dintre ele, o parte se aplică de la 1 ianuarie şi pe de altă parte avem nişte contracte de investiţii foarte mari în lucru pe care nu le putem opri”.