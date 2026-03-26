Ilie Bolojan: România trebuie să reducă deficitele, dar să mențină investițiile ridicate într-un an economic dificil

Prezent joi la Adunarea Generală a Camerei de Comerț Româno-Americane, premierul Ilie Bolojan a subliniat importanța investițiilor americane pentru dezvoltarea economică a României și a mulțumit companiilor pentru contribuția lor, într-un context economic complicat.

Cu această ocazie, Bolojan i-a urat bun venit noului ambasador al SUA la Bucureşti, Darryl Nirenberg, și a subliniat că la fel ca ambasadorii precedenți, și el „va fi o ancoră importantă în următorii ani în relația dintre România și Statele Unite”.

„Statele Unite ale Americii au avut un rol vital pe componenta de siguranță, dar și pe componenta de economie. Și, pentru noi, parteneriatul cu Statele Unite este un aspect strategic pe care îl vom susține și în anii următori, și am făcut dovada ca țară că atunci când suntem apelați, suntem prezenți. Sunt convins că pe partea de relații putem dezvolta, și trebuie să lucrăm, pe componenta de energie, pe coridoarele energetice, pe partea de nuclear, pe componenta de minerale rare și pe tot ceea ce înseamnă lucruri cu valoare adăugată și tehnologică ridicată, cu care am căzut de acord cu domnul ambasador că vom lucra în perioada următoare pentru a dezvolta și mai mult această componentă economică”, a adăugat Bolojan.

Bolojan: Nu mai putem continua cu deficitele foarte mari

Premierul a afirmat că România traversează un an economic complicat, într-un context internațional care nu este nici el favorabil. În acest context, el a arătat că principala prioritate a guvernului este restabilirea echilibrelor bugetare, prin reducerea cheltuielilor statului.

„Trebuie să ne menținem echilibrele bugetare, nu se poate altfel, pentru că nu mai putem continua cu deficitele foarte mari. (…) E nevoie în continuare să lucrăm pe componentele de absorbție de fonduri pentru a menține investițiile la o valoare ridicată”, a mai precizat acesta.

Necesitatea menținerii nivelului ridicat al investițiilor

Totodată, Bolojan a subliniat, în același timp, necesitatea menținerii unui nivel ridicat al investițiilor, în special prin absorbția fondurilor europene.

„Este o provocare majoră pentru noi ca până la finalul lunii august să absorbim cele 10 miliarde de euro, jumătate granturi, jumătate împrumuturi, dar ele înseamnă infrastructură spre nord-estul României, Autostrada Moldovei, înseamnă investiții importante, care creează posibilități de dezvoltare, care creează oportunități pentru mediul de afaceri. Aceasta este o prioritate și trebuie să o urmărim”, a completat premierul.

În ceea ce privește fiscalitatea, Ilie Bolojan a dat asigurări mediului de afaceri că impozitul pe cifra de afaceri va fi eliminat.

„În ceea ce privește predictibilitatea, vom căuta să rămânem într-o zonă de predictibilitate și lucrurile pe care le-am stabilit la început de an, cum este scăderea impozitului pe cifra de afaceri, pe care toți cei care aveți companii mari, indiferent că sunt americane sau românești, ne-ați sesizat că este un impozit care inhibă investițiile. S-a redus la jumătate în acest an și de la 1 ianuarie anul viitor nu vom mai avea acest impozit, trebuie să impozităm profiturile, și nu investițiile. De asemenea, toate celelalte aspecte care țin de fiscalitate vom încerca să le menținem, dar asta presupune, pe de o parte, să ne controlăm componenta de cheltuieli, să ne menținem echilibrele financiare și sper ca aceste crizele externe care ne impactează să nu dureze foarte mult”, a conchis premierul.