Ilie Bolojan spune că nu s-a gândit la o candidatură pentru Cotroceni: „Nu m-a preocupat niciodată”

Premierul Ilie Bolojan a fost întrebat, în cadrul unui interviu la Prima TV, dacă se vede în viitor candidat la funcția de președinte al României sau la un nou mandat de prim-ministru după 2028.

Acesta a spus că nu a urmărit o astfel de perspectivă și a explicat că, dacă ar fi dorit, ar fi putut să candideze deja la prezidențiale, într-un context favorabil din punct de vedere sociologic.

„Nu m-a preocupat niciodată o astfel de perspectivă. Dacă aș fi dorit să candidez la funcția de președinte, aș fi putut să o fac acum câteva luni, când analizele sociologice arătau un culoar favorabil. Dar uneori în viață apar situații la care nu te aștepți și am luat decizia să reprezint județul Bihor în Parlament după 20 de ani de administrație”, a spus Bolojan.

El a adăugat că evenimentele politice recente, inclusiv anularea turului doi al alegerilor prezidențiale și demisia președintelui Klaus Iohannis, au arătat că politica este imprevizibilă.

„Chiar dacă uneori nu există o planificare a carierei, important este că, dacă ai onoarea să ocupi un portofoliu, chiar și temporar, să faci ceea ce ține de tine și să-i respecți pe oamenii care te-au votat”, a subliniat premierul.