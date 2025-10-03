Prima pagină » Politic » Ilie Bolojan: Victoria Maiei Sandu în Republica Moldova este o performanţă ce merită respect

Ilie Bolojan: Victoria Maiei Sandu în Republica Moldova este o performanţă ce merită respect

Premierul Ilie Bolojan a declarat la Prima TV că realegerea Maiei Sandu şi menţinerea direcţiei pro-europene a Republicii Moldova reprezintă o realizare importantă, subliniind că parcursul european al Chişinăului aduce beneficii atât Moldovei, cât şi României.
Rareș Mustață
03 oct. 2025, 20:20, Politic

Premierul Ilie Bolojan a afirmat, că o respectă pe preşedinta Republicii Moldova, Maia Sandu, pe care o cunoaşte personal, şi că victoria acesteia este „o performanţă care merită respect”.

„Într-o situaţie foarte dificilă, faptul că şi-a recâştigat mandatul într-o competiţie nu foarte uşoară şi că a reuşit să păstreze direcţia pro-europeană, inclusiv prin majoritatea parlamentară dată de cetăţenii Moldovei, cred că sunt nişte performanţe importante”, a spus Bolojan.

Şeful Guvernului a adăugat că Republica Moldova are în faţă provocări majore, iar aderarea la Uniunea Europeană ar aduce „dezvoltare economică, o convergenţă mai bună şi o conectivitate mai puternică” între cele două maluri ale Prutului.

Bolojan a subliniat că un astfel de parcurs ar reprezenta „un câştig pentru comunitatea românească de pe ambele maluri ale Prutului”, consolidând atât relaţiile bilaterale, cât şi sprijinul pentru integrarea europeană a Moldovei.