Ilie Bolojan: Victoria Maiei Sandu în Republica Moldova este o performanţă ce merită respect

Premierul Ilie Bolojan a afirmat, că o respectă pe preşedinta Republicii Moldova, Maia Sandu, pe care o cunoaşte personal, şi că victoria acesteia este „o performanţă care merită respect”.

„Într-o situaţie foarte dificilă, faptul că şi-a recâştigat mandatul într-o competiţie nu foarte uşoară şi că a reuşit să păstreze direcţia pro-europeană, inclusiv prin majoritatea parlamentară dată de cetăţenii Moldovei, cred că sunt nişte performanţe importante”, a spus Bolojan.

Şeful Guvernului a adăugat că Republica Moldova are în faţă provocări majore, iar aderarea la Uniunea Europeană ar aduce „dezvoltare economică, o convergenţă mai bună şi o conectivitate mai puternică” între cele două maluri ale Prutului.

Bolojan a subliniat că un astfel de parcurs ar reprezenta „un câştig pentru comunitatea românească de pe ambele maluri ale Prutului”, consolidând atât relaţiile bilaterale, cât şi sprijinul pentru integrarea europeană a Moldovei.