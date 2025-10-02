Kelemen Hunor spune că implicarea Maiei Sandu în politica românească este un scenariu „irealist”

Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat că ipoteza ca președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, să se implice activ în politica din România după încheierea mandatului său prezidențial, este „irealistă”.

Întrebat dacă o vede pe Maia Sandu trecând Prutul pentru a juca pe scena politică românească, Hunor a răspuns: „Nu, nu, nu. Asta chiar e… un scenariu, cum să vă spun, irealist. Nu se face așa ceva, pentru că pui sub semnul întrebării tot ce ai făcut înainte.”

Liderul UDMR a adăugat că astfel de speculații au circulat și anul trecut și în 2023, însă ele nu au nicio bază reală.

„Deci eu nu cred în astfel de mișcări. Sunt scenarii, zic eu, foarte, foarte fanteziste”, a concluzionat Kelemen Hunor.